Puente dice que caerá quien tenga que caer: "Si soy yo, tendré que ser si es que tengo alguna responsabilidad"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, niega la acusación del PP de opacidad en las explicaciones sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y, en cuanto a las responsabilidades que le exigen, ha advertido que "caerá quien tenga que caer" y si es él "pues tendrá que ser" si es que tiene "alguna responsabilidad".

Así se ha pronunciado hoy en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, donde ha explicado el "disgusto" que tiene por las acusaciones que le está lanzando el Partido Popular de "opacidad" o de mentir en las explicaciones del accidente entre el Iryo y el Alvia que ha causado 46 muertos y más de un centenar de heridos.

"Yo no he mentido en ningún momento", ha exclamado antes de afirmar que no tiene ningún interés en mentir ni tampoco ningún interés en que "sea el tren, la vía o la catenaria" el origen del accidente. "Me da igual", ha exclamado visiblemente molesto.

Lo que quiere, ha añadido, es saber "lo que ha pasado" porque su responsabilidad está en intentar evitar que se vuelva a producir en el futuro. "Eso es lo único que me importa", ha recalcado.

En este sentido, ha querido dejar claro que si alguien ha cometido alguna irregularidad, "que pague por ello". "Si alguien ha contribuido con su acción o con su omisión a causar estos hechos, o a agravar sus consecuencias, que caiga quien tenga que caer", ha advertido y en referencia a él mismo, ha dicho: "Y si soy yo, pues señores míos, pues tendré que ser si es que yo tengo alguna responsabilidad en esto".

El ministro ha dicho que él ya esperaba del PP que le pidiera la dimisión. "¿O alguien tenía alguna duda de que el Partido Popular iba a pedirme la dimisión?", ha exclamado en respuesta al secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ayer reclamó a Puente que dimita por opacidad y por mentir en las explicaciones que ha dado sobre el accidente de Adamuz.

Puente ha rechazado también la acusación de opacidad al respecto recordando las dos ruedas de prensa de más de dos horas que ha dado y las 16 entrevistas concedidas desde la semana pasada para dar explicaciones de lo ocurrido.

UN "DISGUSTO TERRIBLE"

Según ha dicho, tiene un "disgusto terrible" tras estas acusaciones porque ahora se tiene que centrar en las víctimas y en una "infraestructura" que tiene que recuperar al tiempo que se analizan las causas del accidente.

Por ello, cree que "no hay derecho" a que se tenga que dedicar a desmentir informaciones "manifiestamente falsas o tendenciosas" y que lo que pretenden no es esclarecer la verdad, sino atribuir la culpabilidad.

Dicho esto, ha cargado contra la oposición y les ha pedido que antes de decir algo lo contrasten. A este respecto, ha justificado el haber tenido errores: "Yo me puedo equivocar, puedo no acertar, porque tampoco soy un técnico. Trato de explicar cosas técnicas para que puedan entenderse, ¿no? Pero lo que no se puede es hablar de opacidad".

Puente alega que ha ofrecido la información "a todo el mundo", también al presidente de la Junta de Andalucía a quien le dijo el viernes que tenía a su disposición "todo el material" que tienen en el Ministerio. También, ha señalado, que lo pone a disposición de la CIAF y del Parlamento: "Ningún afán de ocultar nada".

El ministro se ha mostrado convencido de que al final se sabrá la verdad y se determinarán las responsabilidades y ha criticado al PP por estar en "otra cosa" aunque "no le sorprende".

Ha recordado que tiene una comparecencia en el Pleno del Congreso, que el presidente también ha pedido comparecer y que los presidentes de Adif y Renfe lo harán en la Comisión de Transportes, además de que él seguirá dando explicaciones "con la mayor o menor claridad" de la que sea capaz: "Yo más no puedo hacer, ni creo que nada más se me pueda pedir en este momento".

JUSTIFICA LA PETICIÓN DE DIMISIÓN DE JUNQUERAS POR EL CLIMA EN CATALUÑA

El ministro ha tratado de quitar importancia a la petición de dimisión que también le ha realizado el dirigente de ERC, Oriol Junqueras, señalando que no es la primera vez que ERC pida la dimisión de un ministro y ha señalado Junts lo ha hecho con anterioridad con las reprobaciones de ministros que ha apoyado en el Parlamento.

Dicho esto, lo ha justificado por el "clima" muy complicado que hay en este momento en Cataluña por la situación del servicio de Rodalies, uns días que "han sido terribles". No obstante, ha pedido "paciencia" a los usuarios de Rodalies recordando la fuerte inversión que está realizando el Gobierno en esa infraestructura.

"Aquí tenemos una disyuntiva que a mí me parece diabólica, que es que por un lado tenemos a gente diciendo que es todo para Cataluña y tenemos a Cataluña diciendo que no invertimos suficiente en Cataluña y yo creo que ni una tesis ni otra son ciertas, estamos invirtiendo en este momento lo necesario y lo compatible con la prestación del servicio", ha concluido.