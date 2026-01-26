Agencias

Mueren dos palestinos por nuevos ataques de Israel en Gaza a pesar del alto el fuego en vigor

Al menos dos personas han muerto este lunes en nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025, al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que un hombre identificado como Mohamad Jaled Abdelmoneim ha muerto tras recibir un disparo en la cabeza el barrio de Tufá, situado en la ciudad de Gaza (norte).

Asimismo, el diario palestino 'Filastin' ha señalado que una segunda persona, identificada como Majdi Naufal, ha muerto tras ser tiroteada por las fuerzas israelíes en el campamento de refugiados de Al Bureij (centro), sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado sobre estos hechos.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo lunes a 486 los muertos y a 1.341 los heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego, un periodo en el que además han sido hallados 714 cadáveres en áreas de las que se replegaron las tropas de Israel.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha especificado que desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han confirmado 71.660 muertos y 171.419 heridos, si bien ha reiterado que la cifra sería superior, dado que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles debido a que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar hasta ellas".

