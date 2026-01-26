Louzán: "España liderará el Mundial y aquí se celebrará la final"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, explicó que la coordinación entre las entidades futbolísticas principales, incluida LaLiga, ha contribuido a la mejora en los ingresos del fútbol en España. En un evento reciente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), Louzán detalló, según consignó el medio citado, que España liderará el Mundial de 2030 como sede principal y que la final del torneo internacional se realizará en territorio español.

De acuerdo con la información proporcionada por la RFEF y difundida por medios deportivos, Rafael Louzán aseguró que España asumirá un rol central en la organización de la Copa Mundial de 2030, campeonato que compartirá junto con Portugal y Marruecos. El dirigente gallego indicó que tanto el liderazgo operativo como la celebración del partido decisivo del torneo corresponderán a España, fortaleciendo la presencia del país en el panorama internacional del fútbol. “España liderará el Mundial y aquí se celebrará la final”, expresó Louzán ante los medios que cubrieron la gala de la APDM.

Además del anuncio sobre la cita mundialista, Louzán confirmó cambios logísticos en el calendario del fútbol local. Explicó que la final de la Copa del Rey MAPFRE del presente curso se disputará el fin de semana del 18 y 19 de abril, aunque todavía está pendiente definir la fecha exacta. El presidente precisó, según informó el medio, que la decisión responde a demandas de seguridad, con el objetivo de facilitar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y optimizar la organización en la ciudad anfitriona, Sevilla.

En este sentido, el cambio en la fecha de la final de la Copa también busca evitar coincidir con la Feria de Sevilla, un evento de gran magnitud en la ciudad. Louzán argumentó que dividir ambos eventos beneficiará tanto a la logística futbolística como a los festejos locales, permitiendo que las autoridades y la ciudadanía gestionen las celebraciones de manera más eficaz y segura. El presidente destacó el trabajo conjunto con instituciones locales como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, señalando que la coordinación “es buena para todos”, según recogió el medio de referencia.

La reestructuración del calendario presenta particularidades este año debido a las obras en el estadio Benito Villamarín, lo que ha llevado al Real Betis a jugar como local en el estadio de La Cartuja. Louzán explicó, según publicó la fuente, que la presencia simultánea del Betis en competiciones europeas, la Copa del Rey y LaLiga obliga a ajustes adicionales en el calendario para evitar solapamientos y garantizar el normal desarrollo de las competiciones. Añadió que “hay que adaptar un poco todo”, en alusión a la necesidad de amoldar las distintas competiciones que requieren el uso del mismo estadio.

Sobre las repercusiones de estos cambios en la programación de la liga española, Louzán mencionó que la jornada liguera sufrirá alteraciones en su cronograma. No obstante, subrayó que esta situación se aborda con una labor consensuada y planificada entre los órganos correspondientes, destacando la unidad de acción que se ha alcanzado en los últimos tiempos entre la RFEF y LaLiga.

En relación al impacto de estas decisiones y del modelo de trabajo actual, Louzán insistió en que la consolidación del trabajo coordinado ha repercutido positivamente en los resultados económicos del fútbol español, tema que abordó también durante un acto en Navarra. Según informó el medio deportivo, el presidente federativo remarcó la importancia de la estabilidad y la gestión conjunta tanto para la organización de grandes citas como para la mejora de la economía en el deporte nacional.

La noticia sobre la designación de España como escenario central y anfitrión del partido final del Mundial 2030, junto con los ajustes en el calendario de las principales competiciones domésticas, marca una etapa de gestión federativa caracterizada por la colaboración interinstitucional, la previsión en materia de seguridad y la priorización del bienestar tanto de los participantes como de las ciudades implicadas. Tal como enfatizó Louzán, “la estabilidad, la coordinación, el buen hacer y el trabajo en equipo al final da sus resultados”.