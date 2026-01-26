Las cuentas de Real Madrid, Barça, Atlético y Athletic en la última jornada de Champions

La jornada de Champions, que se disputa este miércoles a las 21:00 con horario unificado, presenta la posibilidad inédita desde el cambio de formato de que cuatro equipos españoles puedan acceder a las eliminatorias, según detalló Europa Press. De acuerdo con el medio, tres de los cinco representantes de LaLiga EA Sports conservan opciones de clasificarse directamente a los octavos de final de la máxima competición continental, aunque encaran escenarios diversos.

Solo el Real Madrid llega a la octava y última fecha de la fase liga dependiendo completamente de sí mismo para asegurar su lugar entre los ocho mejores. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa visitan al Benfica de José Mourinho y necesitan una victoria para garantizar, como mínimo, la tercera posición y disponer del factor campo para un hipotético partido de vuelta en cuartos de final en el Santiago Bernabéu. Europa Press informó que la suma de un punto, que elevaría su cuenta a 16 unidades, casi les aseguraría el pase directo a la siguiente ronda, debido a su importante balance de goles de +11, que mejora considerablemente el de otros aspirantes como Atalanta (+1), Atlético (+3), Manchester City (+4), Sporting de Portugal (+5), FC Barcelona (+5) o Chelsea (+6). Estos rivales necesitarían resultados abultados para superar matemáticamente al Real Madrid. Aun así, una derrota en Lisboa, sumada a ciertos marcadores desfavorables, podría forzar al equipo madrileño a disputar los playoffs.

El FC Barcelona afronta el último partido de esta fase entre los diez primeros, con 13 puntos y ubicado en la novena posición. Los hombres de Hansi Flick requieren una victoria frente al Copenhague para evitar el riesgo de quedar fuera del pase directo y tener que disputar la eliminatoria de dieciseisavos. El partido en el Spotify Camp Nou representa una oportunidad propicia, dada la obligación del equipo danés de buscar puntos para seguir en la competición. Según Europa Press, la diferencia de goles será determinante: los azulgranas necesitan vencer por al menos el mismo margen que el Sporting en su visita a San Mamés, uno menos que el Manchester City frente al Galatasaray y dos menos que el Atlético si estos vencen al Bodo/Glint, para aspirar a superar a sus rivales en la tabla. El enfrentamiento directo entre el Paris Saint-Germain y el Newcastle, sexto y séptimo respectivamente, garantiza que al menos uno de ellos no sumará los tres puntos, lo que podría permitir al Barcelona adelantar posiciones en caso de triunfo propio.

El Atlético de Madrid, otro de los equipos con opciones de avanzar directamente, también cuenta con 13 puntos pero con un balance de goles menor (+3) que el Barcelona. El escenario más favorable para los rojiblancos obliga a lograr una victoria contundente ante el Bodo/Glint en el Metropolitano. La ayuda de terceros, como victorias del Athletic o el Nápoles —que recibe al Chelsea—, podría facilitar su clasificación. A pesar de que el pase al Top 16 está prácticamente asegurado, una derrota dejaría la puerta abierta a una eliminación inesperada de la zona de privilegio, según el detalle de Europa Press.

Por su parte, el Athletic Club mantiene vivo el sueño de avanzar después de su triunfo en Bérgamo frente a la Atalanta, por 2-3, lo que lo sitúa con 8 puntos en la vigesimotercera posición. El equipo dirigido por Ernesto Valverde necesita imponerse al Sporting de Portugal en San Mamés para multiplicar sus posibilidades, aunque deberá cuidar su balance de goles negativo (-4). El Olympiacos, que ocupa la posición 24 con -5 de diferencia, visita al Ajax; el Nápoles, también con -5, juega en casa ante el Chelsea; y el Copenhague, con -6, viaja a Barcelona. De acuerdo con Europa Press, incluso un empate podría servir al Athletic, aunque en tal caso dependería de una serie de combinaciones de resultados.

El Villarreal es el único conjunto español que no pelea por un puesto en la siguiente fase. Sin opciones deportivas, el equipo afronta su partido en el BayArena con el objetivo de sumar su primer triunfo y evitar acabar en la última posición. Europa Press advirtió que un resultado positivo del Villarreal podría favorecer indirectamente las aspiraciones del Athletic Club.

La configuración actual de la Champions League, que vive su segunda edición bajo este formato, mantiene la exigencia de sumar en torno a 16 puntos para acceder de forma directa al grupo de los ocho mejores. El pasado año, esa cifra marcó el corte necesario, aunque el panorama actual muestra mayor competencia e igualdad, según analizó Europa Press. De los ocho equipos que alcanzaron ese objetivo la temporada anterior, sólo el Arsenal ha repetido presencia y podría superar los 21 puntos que el Liverpool registró en la edición pasada previniendo enfrentamientos de playoff.

Los equipos españoles se juegan su futuro en el contexto de una fase de grupos marcada por la paridad y la obligación de maximizar el rendimiento, tanto en puntos como en la diferencia de goles. Con la posibilidad de igualar una marca inédita en la competencia europea desde la implementación del nuevo sistema, los clubes de LaLiga EA Sports afrontan una jornada decisiva cuya configuración final dependerá de múltiples combinaciones de resultados, variables y balances de goles, consignó Europa Press.