La italiana ReeVo compra la firma española de ciberseguridad Hispasec para facturar 200 millones en Europa

La española Hispasec, centrada en servicios de ciberseguridad para unas 300 empresas tanto en el mercado nacional como latinoamericano, será la plataforma desde la que el grupo italiano ReeVo potenciará su crecimiento en España, según comunicó la propia empresa. La operación sitúa a Hispasec en el centro de la estrategia de expansión del grupo transalpino, que proyecta alcanzar los 200 millones de euros en facturación en Europa para el año 2030.

ReeVo, empresa dedicada al entorno tecnológico y digital, confirmó la compra de la firma Hispasec sin hacer público el valor de la transacción. De acuerdo con el comunicado difundido por la compañía italiana, la integración de Hispasec se inscribe en un plan de crecimiento que busca reforzar su presencia en la península ibérica y proyectarse hacia Latinoamérica, focos de actividad tradicional para la empresa española. "Hispasec se convierte en nuestra plataforma de lanzamiento para escalar en España mientras avanzamos hacia los 200 millones de euros de ingresos en Europa, siempre manteniendo las premisas de simplicidad, resultados medibles y proximidad local", informó ReeVo.

El medio detalló además que la compra forma parte de una estrategia de fusiones y adquisiciones mediante la cual ReeVo pretende triplicar sus ingresos hasta 2030 y consolidar su posicionamiento como “actor relevante” en España, con especial énfasis en clientes del sector de pequeñas y medianas empresas. Esta adquisición representa la primera operación de estas características que la firma italiana ejecuta en el territorio español, sobre la base de una presencia local previa. Al mismo tiempo, constituye la segunda compra internacional de ReeVo y la quinta en apenas dos años, de acuerdo con lo consignado en el comunicado.

Según informó ReeVo, la adquisición de Hispasec refuerza la ambición del grupo por ofrecer soluciones integrales de ciberseguridad asequibles para empresas de menor tamaño. El fortalecimiento de su cartera de servicios en mercados como España y Latinoamérica responde al creciente peso de la digitalización y protección frente a amenazas informáticas, y se apoya en la experiencia operativa de Hispasec en estas regiones.

El comunicado enfatizó la intención de la compañía de mantener la cercanía con los clientes y la entrega de resultados medibles, apoyándose en su capacidad de integrar recursos y conocimientos especializados en proyectos a escala internacional. ReeVo, que ya contaba con operaciones previas en España, busca escalar su actividad en el sector cibernético y ampliar su cuota de mercado mediante nuevas adquisiciones y una expansión sostenida en Europa.

Por su parte, Hispasec sumará los recursos del grupo italiano y su capacidad tecnológica a su posicionamiento en el sector, donde presta servicios a una red de aproximadamente 300 empresas en ambas orillas del Atlántico. El medio italiano precisó que la operación responde a la hoja de ruta de ReeVo, centrada en potenciar su presencia geográfica y ampliar su catálogo de servicios orientados a la digitalización segura de las pequeñas y medianas compañías europeas y latinoamericanas.

El plan de crecimiento comunicado por ReeVo establece la adquisición de empresas locales como un pilar estratégico para alcanzar el objetivo de facturación de 200 millones de euros antes de 2030. La operación con Hispasec se integra en ese esquema y apunta a captar el mercado de las pymes, tradicionalmente menos cubierto por soluciones avanzadas de ciberseguridad. Según la información difundida, la compañía continuará analizando futuras oportunidades de fusiones y adquisiciones, tras haber cerrado cinco operaciones desde 2022.

La compañía precisó en el comunicado que mantendrá el enfoque de proximidad y apoyo local como característica central de sus servicios para clientes españoles y latinoamericanos, al tiempo que aprovechará la experiencia de Hispasec en el desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades de cada mercado. La adquisición, tal como reportó ReeVo, sienta las bases para una ampliación de sus capacidades en el área de ciberseguridad y otorga al grupo una base de operaciones sólida desde la que abordar nuevas oportunidades de negocio en estos territorios.