El número dos del Pentágono aborda con el bloque de seguridad de Ecuador maniobras contra el "narcoterrorismo"

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, participó en la reciente reunión con altos funcionarios estadounidenses dedicada al fortalecimiento de la seguridad regional, subrayando la relevancia que el gobierno ecuatoriano otorga a la consolidación de alianzas internacionales en la lucha contra la criminalidad transnacional. Según informó el medio Europa Press, este encuentro tuvo como eje central la coordinación de acciones conjuntas frente al narcotráfico, el denominado "narcoterrorismo" y otros delitos organizados que vienen impactando a la región andina.

El subsecretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos para las Américas, Joseph Humire, junto al encargado de negocios de la embajada estadounidense en Ecuador, Lawrence Petroni, se reunieron este domingo con integrantes clave del denominado bloque de seguridad ecuatoriano. Tal como publicó Europa Press, por parte del gobierno ecuatoriano participaron el ministro de Interior, John Reimberg; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; y el comandante de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado. El Gobierno estadounidense remarcó en redes sociales que ambas naciones mantienen una "alianza estratégica de mutuo beneficio para Estados Unidos, Ecuador y la región", cuyo propósito es reforzar el compromiso contra las amenazas de organizaciones criminales transnacionales.

Europa Press detalló que el Ministerio de Defensa ecuatoriano consideró este encuentro como una muestra de que Quito se posiciona como uno de los principales socios en seguridad para Estados Unidos. En el comunicado, la institución expresó que la cooperación bilateral se centra en el intercambio de experiencias estratégicas y la planificación de medidas integradas para enfrentar los retos del crimen organizado. El texto resalta además el interés compartido en salvaguardar la estabilidad regional frente a fenómenos delictivos que trascienden fronteras.

Gian Carlo Loffredo, titular de la Defensa nacional, valoró la presencia de Joseph Humire como un indicio concreto del reconocimiento internacional al trabajo desplegado por Ecuador en la lucha contra el crimen organizado. Según recogió Europa Press, Loffredo puntualizó la importancia de la cooperación estadounidense y reiteró que el país continúa avanzando en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y operativas.

El contexto de este acercamiento bilateral se enmarca en la estrategia impulsada por el presidente Daniel Noboa, cuyo gobierno ha priorizado la ampliación de la cooperación con Estados Unidos, en especial en materia de seguridad. Durante los últimos meses, varios altos funcionarios estadounidenses han visitado Ecuador, de acuerdo con lo consignado por Europa Press. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, mantuvo un encuentro con autoridades ecuatorianas en noviembre en la base militar de Manta. En ese mismo lugar, según reportó Europa Press, tropas estadounidenses estuvieron desplegadas hasta el año 2009 y, posteriormente, un contingente militar estadounidense llegó para operaciones temporales conjuntas con las fuerzas ecuatorianas.

El Ministerio de Defensa de Ecuador puntualizó que el objetivo de las últimas reuniones y ejercicios conjuntos consiste en reforzar los vínculos bilaterales en defensa y seguridad, además de compartir estrategias frente a amenazas comunes. Europa Press informó que la "cooperación va en serio", en palabras oficiales tanto del lado estadounidense como ecuatoriano, y destaca no solo la continuidad sino la expansión de esta colaboración a través de la conformación y acción coordinada del bloque de seguridad de Ecuador.

Los acuerdos recientes abarcan la coordinación de recursos, el desarrollo de maniobras y el diseño de estrategias para contrarrestar organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y delitos conexos. Los gobiernos han coincidido en considerar al narcotráfico y al "narcoterrorismo" como amenazas que ponen en riesgo la estabilidad de los países de la región y han manifestado la importancia de la suma de esfuerzos y el constante intercambio de información. De acuerdo con la cobertura de Europa Press, tanto la embajada estadounidense en Quito como el Ministerio de Defensa de Ecuador han destacado el carácter continuo y estratégico de esta relación.

En consecuencia, la acción conjunta se traduce en operaciones coordinadas, la transferencia de experiencias y recursos y el fortalecimiento institucional para enfrentar con mayor eficacia a las redes criminales. Los actores involucrados han insistido en la relevancia de estas iniciativas, especialmente ante los desafíos derivados del crimen organizado transnacional, que no solo afecta de manera interna a Ecuador, sino que también implica consecuencias para la seguridad en el continente.

La agenda de cooperación incluye tanto el apoyo técnico-militar como el asesoramiento en políticas públicas de seguridad, tal como relató Europa Press. Estas medidas buscan ofrecer una respuesta integral a escenarios complejos generados por el tráfico de drogas, el lavado de activos y otras manifestaciones delictivas transnacionales. El gobierno de Ecuador aspira a posicionarse como socio estratégico en el esfuerzo regional liderado por Estados Unidos para limitar el alcance y la influencia de organizaciones criminales que operan a escala internacional.