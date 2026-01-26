Carlos Lozano se besa con Belén Rodríguez tras su ruptura fulminante con Cristina Piaget: "Me ha gustado siempre"

Cuando Carlos Lozano interpretó en la cocina la canción “Vivir así es morir de amor” de Camilo Sesto para Belén Rodríguez, el ambiente en la casa de ‘GH DÚO’ cambió de forma radical. De acuerdo con lo informado por el medio, tras ese momento, el presentador no dudó en besar a la tertuliana delante de sus compañeros, una escena que marcó un punto de inflexión en el desarrollo del reality, especialmente porque ocurrió poco después de la ruptura drástica entre Lozano y Cristina Piaget.

Según publicó la fuente, Carlos Lozano y Cristina Piaget habían formado una de las alianzas más visibles y comentadas en las dos primeras semanas del concurso. Piaget incluso había reconocido la posibilidad de enamorarse del presentador, lo que reforzaba la imagen de una pareja sólida dentro del formato televisivo. Sin embargo, la relación se desmoronó por completo durante una intensa discusión. Ambos se enfrentaron a gritos, intercambiaron calificativos como “pesadilla”, “más falsa que Judas” y “sanguijuela”, y dejaron constancia pública de que no deseaban volver a mantener ningún tipo de vínculo.

La inesperada ruptura coincidió con el acercamiento del presentador a Belén Rodríguez. Según relató el medio, el beso en la cocina sirvió como detonante de nuevas tensiones y reorganizó la dinámica entre los concursantes. La propia Rodríguez declaró en el confesionario: “Me he dado un beso con él en la boca y me ha gustado, tienes los labios muy suaves. A mí me ha gustado siempre, es un tío muy atractivo, con el que me río mucho y me lo paso muy bien con él”. Estas palabras abrieron la posibilidad a que la relación entre ambos avanzase a otros términos dentro de la competencia.

Carmen Borrego, también participante, compartió su postura ante la posible relación entre Lozano y Rodríguez. Ella manifestó, según recogió la publicación, su certeza de que entre ambos nacería algo más, aunque pronosticó que no duraría más allá de lo que dure el encierro: “Aquí vais a tener un poquito y fuera lo terminareis, pero se va a acabar rapidísimo, te conozco perfectamente”, le dijo a Belén en tono distendido.

Durante la gala del domingo, la influencia de este nuevo vínculo en la ruptura anterior quedó clara. Según detalló el medio citado, Cristina Piaget admitió que el acercamiento entre Carlos y Belén había afectado su relación con el presentador. La organización optó por sentar a ambos en ‘La sala de la verdad’, en un intento de que hablaran sobre sus sentimientos y ventilasen las cuentas pendientes. No se produjo una reconciliación: Lozano expuso que, a pesar de haber hecho “todo lo que he podido”, había llegado a la conclusión de que no defendería lo indefendible. Expresó que había sufrido y llorado por Piaget, pero que ya no podía más.

En declaraciones reproducidas por el medio, el presentador subrayó que no buscaría más la proximidad con Piaget, salvo que ella cambiara su actitud “con humildad”. “Mi plan es no mirarla a la cara, a mí no me va a coger de comodín para pasar lo que he pasado. Lo he intentado y ya no puedo”, afirmó, resumiendo su postura ante la audiencia y el resto de los participantes.

La tensión se desplazó también hacia otros integrantes del programa. Cristina Piaget protagonizó un choque directo con Anita Williams, Raquel Salazar y la propia Belén Rodríguez por una controversia relacionada con objetos personales. De acuerdo con lo reportado por la fuente, Piaget fue acusada de tomar cosas ajenas sin permiso. Este incidente la llevó a salir del salón en pleno directo, amenazando con abandonar definitivamente el concurso: “¡Haced lo que tengáis que hacer! ¡No puedo, lo siento! ¡Es un paredón!”, exclamó, mostrando su frustración ante las cámaras y los presentes.

Posteriormente, Piaget regresó más calmada y comunicó desde el confesionario su decisión de permanecer en el programa. Según consignó el medio, este episodio resultó ser uno de los más tensos y comentados desde el inicio del reality, alterando radicalmente las interacciones entre los concursantes y la convivencia en la casa.

Así, el vínculo surgido entre Carlos Lozano y Belén Rodríguez, junto a la ruptura y los enfrentamientos con Cristina Piaget, mantuvieron la atención del público y generaron nuevas expectativas tanto dentro como fuera del espacio televisivo, según relató el medio consultado.