Suspendidas las clases este lunes en el interior de Pontevedra, en alerta roja por lluvias

El pronóstico meteorológico prevé que el interior de Pontevedra registre precipitaciones intensas que pueden superar los 150 litros por metro cuadrado en 24 horas, con acumulados que en 12 horas alcanzarán los 120 milímetros. Según informó Europa Press, esta situación ha llevado a la activación de la alerta roja a partir de las 08:00 del lunes hasta las 03:00 del martes, con la consiguiente suspensión de la actividad escolar en 16 municipios de la provincia.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, la decisión de suspender las clases en centros educativos y escuelas infantiles en el interior de Pontevedra responde a una resolución de la Comisión Escolar de Alertas. Los ayuntamientos donde se implementa esta medida son Agolada, A Cañiza, Covelo, Dozón, Forcarei, Lalín, Moraña, Silleda, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Estrada, Fornelos de Montes, A Lama, Rodeiro y Vila de Cruces. En estas localidades, las fuertes lluvias previstas, junto a la activación de la alerta roja, condicionan la movilidad y las condiciones de seguridad para la comunidad educativa.

El medio Europa Press detalló que toda Galicia se encuentra bajo diferentes niveles de alerta por lluvias durante el lunes. Mientras que en el interior de Pontevedra se aplica la máxima advertencia, en el noroeste, sur y Miño de Ourense se activa la alerta naranja, lo que implica la suspensión de actividades al aire libre en los centros educativos, incluidas las deportivas federadas y las vinculadas al programa Xogade. En el litoral gallego, rige el aviso naranja por temporal costero y se prohíbe la realización de actividad deportiva en el mar en toda la costa, ampliando la restricción que se venía aplicando desde el domingo.

Según publicó Europa Press, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que en las zonas de Ourense afectadas por la alerta naranja, la precipitación acumulada en doce horas pueda alcanzar los 80 milímetros, especialmente en áreas cercanas a Pontevedra. Para el resto del territorio gallego, la previsión es de nivel amarillo, con acumulados de hasta 40 milímetros en idéntico periodo, sin implementar suspensiones ni restricciones similares a las de las áreas sureñas, noroeste ni litoral.

Europa Press también consignó que la situación marítima mantendrá la alerta naranja hasta las 06:00, con olas que pueden alcanzar los 8 metros de altura. Posteriormente, las condiciones oscilarán entre olas de 4 a 6 metros y vientos con intensidad de fuerza 8, lo que agrava el riesgo en el litoral y explica la prohibición de actividades deportivas náuticas.

Para prevenir posibles daños materiales y personales, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta ha comunicado la situación a todos los ayuntamientos de las provincias afectadas, así como a diputaciones, servicios provinciales, agrupaciones locales de Protección Civil y clubes náuticos. Europa Press informó que todos los organismos implicados han recibido instrucciones a través del servicio 112 Galicia.

La Xunta recomendó activar el Plan de Emerxencia Municipal do Concello (PEMU) o el Plan de Acción Municipal (PAM) ante el riesgo de inundaciones donde esta herramienta esté disponible. Europa Press aclaró que los listados completos de los ayuntamientos afectados por la suspensión educativa pueden consultarse en el portal edu.xunta.gal, mientras que la información sobre municipios y horarios de anulaciones deportivas se publica en la web de Deporte Galego.

Además, la Xunta recordó la importancia de evitar permanecer en la línea de costa, especialmente en zonas de diques, rompientes y paseos marítimos, e instó a extremar las precauciones en todas las actividades relacionadas con el mar, realizando revisiones de cabos y amarres de las embarcaciones. El aviso busca limitar la exposición al riesgo en un escenario marcado por precipitaciones y condiciones marítimas adversas, que impactan a toda la región gallega a lo largo del lunes y la madrugada del martes.