Sheinbaum reitera que México no se "subordina" a EEUU, sino que "negocia" con su "vecino"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado que el país latinoamericano "nunca" se "subordina" a Estados Unidos, pero que están llevando a cabo trabajos de negociación con las autoridades estadounidenses, después de el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara que los ataques a cárteles de la droga podrían afectar a "cualquier lugar", incluido México.

"Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos", ha reivindicado en rueda de prensa la mandataria mexicana en la ciudad de Reynosa --fronteriza con Estados Unidos--, un día más tarde de la reunión mantenida entre las autoridades de ambos países sobre seguridad.

Estas palabras llegan después de que el inquilino de la Casa Blanca haya sostenido en un entrevista al 'New York Post' que los ataques estadounidenses contra organizaciones del narcotráfico podrían ocurrir en "cualquier lugar", incluyendo todo el territorio latinoamericano. "Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a atacar a los cárteles", ha proseguido.

La presidenta mexicana ha defendido que su país "siempre va a ser un país libre, independiente y soberano", remarcado en carácter "simbólico" de sus declaraciones por encontrarse en una zona fronteriza con Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas han reivindicado en las últimas semanas la "soberanía" y la "independencia" de México ante la beligerante postura de Trump contra el narcotráfico que ya ha supuesto un golpe a la soberanía de Venezuela con el bombardeo del país y la captura de Maduro, un ataque en territorio extranjero que no descarta en otros lugares.

TERCERA REUNIÓN BILATERAL DE SEGURIDAD

Representantes de los Gobierno de Estados Unidos y México mantuvieron este viernes una nueva reunión --la tercera-- para tratar la seguridad de ambos territorios y avanzar en materia de coordinación.

"El día de ayer se celebró la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS) (...), para dar seguimiento al trabajo conjunto en materia de seguridad bajo el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, sustentado siempre en cuatro principios: el respeto a la soberanía e integridad territorial, la confianza y el respeto mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación sin subordinación", reza el comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores mexicano.

Asimismo, México ha destacado que se han producido avances en el "intercambio de información aduanera" y el "entendimiento de las amenazas globales de los sistemas no tripulados", así como resultados en "cooperación judicial".

Ambos países han acordado compartir "más información" sobre los operativos de seguridad estadounidenses y aumentar el intercambio de "casos prioritarios" del país latinoamericano.