La Xunta activa el 'ES-Alert' en el interior de Pontevedra ante el riesgo de inundaciones de este lunes

El pronóstico emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estima una acumulación de lluvia de hasta 120 milímetros en tan solo doce horas en varias localidades del interior de la provincia de Pontevedra, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas excepcionales ante la posibilidad de inundaciones. Según informó el medio, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta de Galicia envió durante la jornada del lunes un mensaje masivo de emergencia, a través del sistema de Protección Civil 'ES-Alert', a los teléfonos móviles de los habitantes de dieciséis municipios. Esta alerta responde a la previsión de lluvias de gran intensidad e insta a la población a extremar las precauciones, evitar desplazamientos y suspender todo tipo de actividad educativa presencial en la zona.

Tal como consignó la fuente, el mensaje se remitió a residentes de Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. Los datos aportados indican que la alerta de emergencia pudo también llegar a otros municipios limítrofes, ya que la proximidad entre las áreas en riesgo facilitó la extensión del aviso a terminales móviles situados fuera del listado principal. La decisión de activar el sistema 'ES-Alert' busca prevenir situaciones de riesgo para la población debido a la intensidad de las lluvias previstas, considerando la posibilidad de incidencias como avenidas repentinas de agua, desbordamientos de cauces y anegamientos urbanos.

El medio detalló que, durante el domingo previo al episodio meteorológico, la Xunta ya había anunciado la suspensión temporal de las clases presenciales en los centros educativos y escuelas infantiles de los dieciséis municipios incluidos en la alerta. Esta medida, recomendada por la Comisión Escolar de Alertas, se fundamenta en la previsión de condiciones meteorológicas adversas que podrían poner en peligro tanto a alumnos como a personal docente y operativo en los centros afectados.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Xunta y citada por la fuente, el aviso enviado a los móviles recalca la necesidad de mantener la calma, leer con atención las indicaciones contenidas en el mensaje y, sobre todo, evitar cualquier desplazamiento que no resulte estrictamente necesario. También se advierte sobre el riesgo de transitar por zonas próximas a ríos, torrentes y áreas susceptibles de inundación, y llama a extremar las precauciones tanto en la vía pública como en las carreteras, donde la acumulación de agua y la disminución de la visibilidad incrementan el peligro de accidentes.

La Xunta, según publicó el medio, recordó que la alerta del 'ES-Alert' representa un procedimiento preventivo ante situaciones de potencial riesgo y subrayó la importancia de seguir en todo momento las instrucciones de los servicios de emergencia. Entre las recomendaciones destacadas se incluyen la búsqueda de refugio en las partes más elevadas de los edificios en caso de inundación, la atención a las actualizaciones emitidas por las autoridades y la colaboración ciudadana en el cumplimiento de las indicaciones para facilitar tanto la labor de los equipos de rescate como la protección individual y colectiva.

Además, el medio indicó que el ‘ES-Alert’ es un sistema de notificación masiva desarrollado en el ámbito de la Protección Civil nacional que permite el envío inmediato de mensajes de emergencia a todos los dispositivos móviles dentro de un área geográfica concreta. La activación para Pontevedra supone una de las intervenciones más amplias del sistema en la actual temporada de lluvias intensas.

La previsión de Aemet sobre una acumulación máxima de 120 milímetros en apenas medio día muestra la magnitud del episodio meteorológico que ha motivado la adopción de estas medidas extraordinarias. Según explicó la fuente, lluvias de esa intensidad pueden dar lugar a un aumento súbito de los caudales de ríos y arroyos, con el riesgo asociado de inundaciones rápidas y daños materiales relevantes en viviendas, locales comerciales y vías de comunicación. Además, la autoridad autonómica realizó un llamamiento expreso a evitar actividades al aire libre y desplazamientos por carretera mientras persista la alerta.

Según subrayó el medio citado, tanto Protección Civil como los servicios de emergencias de la Xunta permanecen activados y coordinados para atender cualquier incidencia que pueda producirse por el episodio de lluvias extremas. Se ha previsto un refuerzo de los equipos de intervención y la vigilancia permanente de los puntos considerados críticos por el historial de inundaciones o desbordamientos en años previos.

El mensaje de alerta también insiste en la importancia de informar a personas mayores o con movilidad reducida sobre los pasos a seguir y de preparar la vivienda ante el riesgo de entrada de agua. El protocolo de emergencias de la Xunta incluye, además, la disponibilidad de recursos de evacuación en caso necesario y la habilitación de refugios temporales si se produjeran desplazamientos forzosos de población.

Medios técnicos y humanos focalizan la vigilancia de la evolución de la situación, así como la atención a las llamadas y reportes de la ciudadanía a través de los números de emergencia. Se instruye a la población a no permanecer en sótanos ni zonas bajas durante el episodio y a no manipular aparatos eléctricos si llegan a mojarse. La Xunta recomienda, según recopiló la misma fuente, mantener listas linternas, radios y teléfonos cargados ante posibles interrupciones en el suministro eléctrico o en las comunicaciones.

La situación meteorológica prolongada, con la suma de lluvias en días previos y la llegada del nuevo episodio, incrementa el nivel de riesgo en algunos puntos, motivo por el cual los avisos se extienden a toda la población residente o en tránsito por las áreas mencionadas. Ante cualquier síntoma de peligro, se solicita informar de inmediato a los servicios de emergencia y abstenerse de realizar acciones que puedan poner en riesgo la integridad propia o la de otras personas.