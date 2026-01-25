El Kremlin zanja que "no hay nada de qué hablar" con la jefa diplomática de la UE

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado este domingo que su país no tiene "nada de qué hablar" con la Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Kaja Kallas, la jefa diplomática de la Unión Europea, a quien ha metido en el saco de unos "analfabetos" como son, estima, los líderes de Bruselas.

"Todo el sistema de relaciones internacionales se está resintiendo porque son unos incompetentes", ha denunciado Peskov. "Son una especie de funcionarios analfabetos e incompetentes, incapaces de ver el futuro y de comprender el sistema actual", ha indicado en declaraciones al programa 'Moscú. Kremlin. Putin' de la radiotelevisión pública rusa VGTRK.

"Son incapaces de resistir la asertividad de Trump", ha añadido Peskov en referencia al presidente de Estados Unidos y criticó un doble rasero con la polémica desatada por el mandatario norteamericano al divulgar mensajes privados que le enviaron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"No deja de resultarme interesante que todos los europeos se pusieron como una furia cuando Trump publicó su correspondencia con Macron, pero cuando Macron publicó una conversación con Putin, no se enfadó nadie", ha indicado Peskov sobre un diálogo entre el presidente francés con su homólogo ruso.

Sobre Kallas, el portavoz del Kremlin ha asegurado que "ni Rusia ni EEUU van a discutir nada con ella" en referencia a la guerra de Ucrania o cualquier otro tipo de cuestión. "Está bastante claro y lo único que podemos hacer es esperar a que se vaya", ha manifestado.