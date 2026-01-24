Una ola de frío extremo obliga a declarar el estado de emergencia en al menos 17 estados de EEUU

Estados Unidos se enfrenta este fin de semana a una gran tormenta invernal que ha desplomado las temperaturas por debajo de los 20 grados centígrados, con grandes precipitaciones de nieve que afectarán a más de 200 millones de estadounidenses de 34 estados, de los que hasta ahora 17 han declarado el estado de emergencia para hacer frente a la situación.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha asegurado que la ola de frío puede generar "nieve intensa, lluvia congelada peligrosa y temperaturas gélidas potencialmente mortales", por lo que se ha activado el Centro Nacional de Coordinación de Respuesta para supervisar la situación.

Las autoridades federales han preparado suministros como 30 generadores, 250.000 comidas, 400.000 litros de agua, mantas o comida para bebés, así como organizado a varios equipos de asistencia y rescate listos para desplegarse cuando sea necesario.

"Me han informado sobre la ola de frío récord y la histórica tormenta invernal que azotarán gran parte de Estados Unidos este fin de semana. La administración Trump está coordinando con las autoridades estatales y locales. FEMA (Agencia Federal para la Gestión de Emergencias) está totalmente preparada para responder. ¡Manténganse seguros y abrigados!", ha sostenido el presidente Trump en redes sociales.

La FEMA ha instado a la población a mantenerse a salvo y seguir las indicaciones de las autoridades. Incluso ha recomendado prepararse para los muy probables cortes de electricidad que afectarán a las comunicaciones, el transporte público y otros servicios.

"Tenga lo necesario para mantenerse seguro. Las carreteras pueden estar intransitables durante días. Asegúrese de tener agua y alimentos no perecederos para varios días para cada miembro de su familia y sus mascotas. Tenga suficiente ropa abrigada y mantas para todos los miembros de su hogar", reza un comunicado de la agencia.

El Centro de Predicción del Clima del Servicio Nacional de Meteorología estima que en las temperaturas mínimas pueden alcanzar los -45 grados centígrados y que el pronóstico es que la ola de frío se extienda al menos durante toda la próxima semana.

"Prepárese para un frío potencialmente mortal. Estas temperaturas frías representan un riesgo mortal de hipotermia y congelación en la piel expuesta", indica un documento de la institución federal.

Las cancelaciones de vuelos han alcanzado una cifra récord con unos 8.300 trayectos suspendidos para el fin de semana, hasta 4.600 solo el domingo, siendo el aeropuerto de la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, el más afectado, según ha informado la cadena estadounidense ABC News.