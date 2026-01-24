La primera ministra danesa considera "inaceptable" que Trump cuestione el compromiso de la OTAN

La mandataria danesa Mette Frederiksen mencionó el dolor que sufren los veteranos de Dinamarca tras su participación en conflictos liderados por la OTAN, señalando que muchos han expresado su dificultad para describir esa experiencia. Según informó Europa Press, Frederiksen remarcó que en Afganistán, Dinamarca sufrió el mayor número de bajas por habitante entre los países aliados, con un saldo de 44 soldados daneses fallecidos durante la misión en ese territorio y otros ocho en Irak. En este contexto, la primera ministra respondió a los comentarios recientes del expresidente estadounidense Donald Trump, calificando como "inaceptable" que ese líder pusiera en tela de juicio el compromiso de la OTAN, y en particular la participación efectiva de sus fuerzas en Afganistán.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Trump había declarado en una entrevista con Fox News que las fuerzas de la Alianza Atlántica permanecieron “un poco en la retaguardia” durante la intervención estadounidense en Afganistán en 2001. Además, el exmandatario sugirió la posibilidad de haber invocado el Artículo 5 del Tratado de la OTAN para que la organización militar protegiera la frontera sur de Estados Unidos frente a lo que denominó “invasiones de inmigrantes ilegales”. Trump llegó a afirmar: “Tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de más invasiones de inmigrantes ilegales, liberando así un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza para otras tareas”. Estas afirmaciones generaron una respuesta inmediata por parte de varios líderes aliados.

En sus redes sociales, Frederiksen enfatizó el sacrificio de los efectivos daneses y de sus compañeros de otros países que participaron junto a Estados Unidos en operaciones internacionales. Según reportó Europa Press, la primera ministra expresó su “más profundo respeto” por los soldados que, tras las decisiones de los dirigentes políticos, participaron en combates internacionales, arriesgando sus vidas y actuando de manera conjunta con las tropas de otras naciones aliadas, incluida la estadounidense.

El medio Europa Press consignó que Frederiksen subrayó la relevancia de recordar el precio que pagaron algunos países dentro de la OTAN, en términos de vidas humanas, al referirse al elevado índice de fallecidos de Dinamarca respecto a su población. La propia lideresa danesa recordó que la implicación de su nación en distintas misiones ha dejado una huella significativa entre los militares y familiares, con un dolor que los propios veteranos manifiestan como difícil de explicar.

Las declaraciones de Trump generaron críticas y despertaron respuestas dentro de la propia Alianza Atlántica, donde se percibe que cuestionar el compromiso colectivo pone en riesgo la confianza entre los aliados. Según reseñó Europa Press, la declaración de Frederiksen buscó defender directamente a los militares de Dinamarca y del resto de los países que han participado en las misiones lideradas por la OTAN bajo el marco de decisiones políticas internacionales.

Las operaciones de la OTAN en territorios como Afganistán e Irak han implicado la movilización de fuerzas militares aliadas en escenarios complejos, con impactos relevantes no solo en términos de seguridad internacional, sino también dentro de las sociedades de los países miembros. El costo en vidas humanas, resaltado por Frederiksen, aparece como un factor central para comprender las reacciones ante manifestaciones públicas que, como las de Trump, ponen en tela de juicio la entrega y el nivel de implicación de las tropas europeas en misiones conjuntas.

En el trasfondo de esta controversia, el artículo detallado por Europa Press recoge cómo el papel de la OTAN en escenarios internacionales sigue siendo objeto de debate dentro y fuera de la organización. La invocación o interpretación del Artículo 5, que refiere a la defensa colectiva, aparece mencionada en los análisis como una cuestión delicada de política internacional y de relaciones entre los países miembros de la Alianza. La sugerencia de utilizar este mecanismo para tareas relacionadas con la política migratoria interna de Estados Unidos representa, para varios líderes europeos, un alejamiento respecto a la finalidad original del Tratado del Atlántico Norte.

Al referirse a estos temas, Europa Press también señaló el empeño de las fuerzas danesas y su identificación como uno de los países aliados que más bajas ha registrado ‘per capita’ en la historia reciente de la OTAN. Las cifras compartidas por el gobierno danés reflejan el alcance de los compromisos asumidos bajo el paraguas de las operaciones de defensa colectiva, enfatizando el sacrificio y la disposición de sus tropas a participar de manera activa en las misiones aprobadas por la Alianza.

El debate en torno al futuro papel de la OTAN y la relación transatlántica, a la luz de los comentarios hechos por Trump, sigue abierto en la escena internacional, con respuestas como la de la primera ministra danesa que buscan contrarrestar cualquier percepción de falta de implicación o entrega de parte de los países europeos en los escenarios de conflicto gestionados colectivamente.