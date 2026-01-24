Agencias

España condena la última ola de ataques rusos contra la población y la infraestructura energética de Ucrania

Guardar

El Gobierno español ha manifestado una vez más este sábado su condena contra los ataques rusos contra Ucrania, esta vez contra la ola de bombardeos nocturnos que han dejado un fallecido en Kiev y al menos 27 heridos en Járkov, así como importantes daños en el suministro de calefacción de las localidades alcanzadas.

"Condeno el lanzamiento de misiles balísticos y drones rusos contra Ucrania, que han alcanzado objetivos civiles provocando muertes y ahondando la crisis energética", ha hecho saber el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares sobre los ataques de Moscú, particularmente dirigidos contra la infraestructura energética ucraniana.

Este viernes, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, denunciaba que la capital se encontraba en una situación crítica, con miles de edificios sin calefacción entre temperaturas nocturnas de -14ºC y confirmaba la puesta en marcha de "puntos calientes" para que los supervivientes se resguardaran de las inclemencias.

Albares ha denunciado que estos ataques representan "inaceptables violaciones del derecho Internacional" y que España seguirá trabajando "por una paz justa y duradera".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ministro de Defensa danés dice que su país está en una mejor posición tras el preacuerdo

Infobae

El coreógrafo argentino Dani Pannullo estrena en España 'Constellations'

Infobae

El barcelonista Fermín López entra en el club de los dobles dígitos de goles y asistencias

Infobae

Investigadora de la ONU: si Israel asesina periodistas "es porque tiene algo que ocultar"

Infobae

Liga F decreta un minuto de silencio en sus partidos de este fin de semana por los accidentes ferroviarios

Antes de cada encuentro programado en la jornada 17 se rendirá homenaje a quienes perdieron la vida y resultaron afectados por los recientes hechos trágicos en Córdoba y Barcelona, sumándose el fútbol femenino al duelo nacional y la solidaridad

Liga F decreta un minuto