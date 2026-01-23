Zelenski apunta a temas territoriales en las conversaciones con EEUU y Rusia: "El tema del Donbás es clave"

El Kremlin ha manifestado que la solución del conflicto en Ucrania requiere resolver primero el tema de los territorios en disputa, puntualizando que esto constituye el mayor obstáculo para un acuerdo sostenible, de acuerdo con declaraciones hechas después de una reunión extensa con representantes de Estados Unidos, según reportó Ukrinform. Este encuentro, celebrado en Emiratos Árabes Unidos, concentra la atención en la región del Donbás, área que actualmente se encuentra mayormente bajo control de fuerzas rusas y cuya soberanía sigue siendo objeto de fuertes desacuerdos. Las tres delegaciones —ucraniana, estadounidense y rusa— mantienen debates intensos sobre el futuro de estos territorios, como hicieron explícito en la primera ronda de conversaciones a tres bandas desde el inicio del proceso de paz.

Tal como detalló Ukrinform, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anticipó que el tema central durante las reuniones de este viernes y sábado en Abu Dabi sería territorial. “El tema del Donbás es clave. Se debatirá y se abordará la modalidad, tal y como lo ven las tres partes hoy y mañana en Abu Dabi”, señaló Zelenski en un comunicado previo a la reunión con funcionarios rusos y estadounidenses. El mandatario ucraniano hizo énfasis en el papel de Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad y jefe del equipo negociador de Ucrania, al asegurar que Umerov trabaja estrechamente con su equipo y le comunica el curso de las negociaciones en tiempo real a través de contactos frecuentes, según recogió la agencia mencionada.

Desde Moscú, Yuri Ushakov, asesor principal del presidente ruso Vladimir Putin, informó a la prensa tras la cita que la fórmula preferida por el Kremlin consiste en buscar la obtención de una parte sustancial del Donbás, haciendo referencia a lo pactado con Estados Unidos en la reunión que ambas delegaciones sostuvieron en Alaska, en agosto de 2025. Ushakov indicó que, a juicio de las autoridades rusas, sin un acuerdo que contemple la situación territorial del Donbás, cualquier solución sería insostenible. Al equipo negociador ruso en esta instancia se suman Kirill Dimitriev, encargado de Inversiones y Cooperación Económica ante el Kremlin, así como el jefe de la Dirección General del Estado Mayor del Ministerio de Defensa, el almirante Igor Kostiukov, representantes que lideran la coordinación de la propuesta rusa en Abu Dabi, según consignó Ukrinform.

Por el lado estadounidense, el enviado especial Steven Witkoff y el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner —quien también es yerno del expresidente Donald Trump— formaron parte de las deliberaciones, de acuerdo con la información del mismo medio. La composición de la delegación señala la relevancia que Washington otorga al proceso. No obstante, el propio Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha mostrado cautela frente a la posibilidad de un avance inmediato. Durante su regreso tras el Foro Económico Mundial en Davos, declaró en el ‘Air Force One’ que la obtención de concesiones sería fundamental para progresar: “En este momento, hará concesiones”, afirmó Trump en referencia a Vladimir Putin, y añadió: “Todo el mundo está haciendo concesiones para conseguir” un acuerdo de paz.

Ukrinform detalló que los encuentros celebrados en Abu Dabi representan la primera ocasión desde el inicio de la guerra en que negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos sostienen conversaciones directas enfocadas en el estatus de la región oriental ucraniana. Las reuniones han contado con una agenda definida por la necesidad de buscar avances en aspectos claves que determinarían el marco de un eventual acuerdo. Según el medio, la secuencia de contactos diarios y la coordinación estrecha reflejan la presión política que perciben todas las partes implicadas, tanto para presentar posiciones de fuerza como para explorar fórmulas intermedias.

La participación de altos funcionarios militares rusos, encabezados por almirante Igor Kostiukov, indica que la dimensión militar de control territorial permanece en el núcleo de las exigencias del Kremlin, reveló Ukrinform. La insistencia rusa sobre la fórmula acordada previamente con Washington muestra el peso de las conversaciones previas y la continuidad de negociaciones multilaterales discretas, como las mantenidas en Alaska en 2025. Tanto Kiev como Moscú buscan respaldo a sus respectivas posiciones, mientras Washington mantiene un papel de mediador y coordinador externo.

El presidente Zelenski ha reiterado el compromiso de informar a la sociedad ucraniana sobre el estado de las conversaciones, destacando la transparencia y la participación dinámica de su equipo negociador en las rondas sucesivas, informó Ukrinform. El mandatario hizo referencia a la complejidad de los debates y la necesidad de evaluar cada señal o propuesta surgida de las sesiones, tal como se desprende de sus frecuentes intercambios con Umerov.

En conjunto, la situación refleja el punto de inflexión en las conversaciones sobre la guerra en Ucrania, en las que el estatus del Donbás emerge como la pregunta central y la definición territorial aparece como el criterio indispensable para avanzar hacia cualquier solución de larga duración, detalló Ukrinform. Las posiciones esgrimidas por Moscú y Kiev, junto al papel facilitador de Estados Unidos, configuran el escenario de negociaciones que se desarrolla en Abu Dabi bajo la expectativa de posibles avances, riesgos y nuevas rondas de debate a corto plazo.