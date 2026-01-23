Agencias

Zelenski afirma que "aún es pronto para sacar conclusiones" de la nueva ronda de negociaciones con Rusia y EEUU

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que "aún es pronto para sacar conclusiones" de la nueva ronda de negociaciones en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, entre delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense, para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra.

"En cuanto al contenido de las conversaciones de hoy, aún es pronto para sacar conclusiones. Veremos cómo se desarrolla la conversación mañana y qué resultados produce", ha declarado el presidente ucraniano durante su discurso vespertino diario.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "es necesario que no solo Ucrania tenga el deseo de poner fin a esta guerra y lograr la seguridad plena, sino que de alguna manera surja un deseo similar también en Rusia".

Zelenski ha reconocido que el encuentro mantenido durante la jornada "es importante" porque "hace mucho tiempo que no se celebran reuniones trilaterales de este tipo" y es el lugar para "debatir los parámetros para el fin de la guerra".

"A estas alturas ya deberían tener al menos algunas respuestas de Rusia. La clave es que Rusia debe estar preparada para poner fin a esta guerra, la que ella misma inició. La postura de Ucrania es clara", ha concluido.

El secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov, que ldiera el equipo negociador ucraniana, que ha agradecido la mediación estadounidense, ha señalado que han abordado "la futura lógica del proceso de negociación para avanzar hacia una paz digna y duradera".

