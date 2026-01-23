Trump confirma el traslado de "más de 50 millones" de barriles de crudo venezolano a EEUU

El mandatario estadounidense Donald Trump sostuvo que Venezuela experimentará una mejora sustancial en su economía debido al incremento de las exportaciones de hidrocarburos hacia Estados Unidos y al inicio de nuevas negociaciones con grandes empresas petroleras. Según consignó el medio Europa Press, Trump manifestó ante los periodistas que ya se han trasladado o actualmente se están trasladando más de 50 millones de barriles de petróleo venezolano hacia territorio estadounidense, y anticipó la llegada de volúmenes mayores en un futuro cercano. Estas declaraciones tuvieron lugar a bordo del avión presidencial Air Force One.

De acuerdo con Europa Press, Trump puso en primer plano el impacto económico de estas operaciones, sugiriendo que la importación de crudo venezolano no sólo beneficiará a Venezuela, sino que también traerá ventajas para los consumidores y la economía de Estados Unidos. El presidente explicó que las compras masivas de hidrocarburos han contribuido a reducir considerablemente el precio de la gasolina en el país norteamericano, y afirmó que anteriormente los valores del galón habían alcanzado los 4,50, 5 y hasta 3,90 dólares, y actualmente han descendido en muchos puntos a 2,30 dólares o incluso a menos de 2 dólares. Trump atribuyó este ajuste en los precios al incremento del suministro energético, tanto nacional como a través de Venezuela, y remarcó que "los precios están bajando muy rápidamente, incluidos los alimentos, prácticamente todo".

Europa Press reportó que Trump reivindicó su política energética como elemento clave para impulsar la economía nacional y bajar los impuestos a la población. Según su declaración, la intensificación de la producción y la perforación petrolera se traduce en un enriquecimiento general del país y la capacidad de recortar la carga impositiva. Señaló: "Nuestro país se hará más rico y eso significa que nuestros impuestos bajarán", vinculando directamente estas políticas a una mejoría económica nacional.

El presidente estadounidense también aprovechó para comparar la situación actual con el periodo anterior dirigido por el demócrata Joe Biden, a quien responsabilizó de haber dejado los precios de la energía en un nivel elevado. Trump afirmó: "Heredé unos precios muy altos y hemos hecho un gran trabajo. Los precios han bajado mucho y yo diría que liderados por la energía". Además, aseguró que "ahora mismo estamos perforando más petróleo que en cualquier otro momento de la historia de nuestro país" y subrayó el papel de Venezuela dentro de este contexto, describiendo sus exportaciones como una parte significativa del mercado energético estadounidense.

Europa Press detalló además que Trump mencionó la importancia de las negociaciones con grandes corporaciones del sector, indicando que "todas están negociando en este momento y nosotros representamos a la nación, que está muy emocionada por ello, porque somos muy buenos en esto y van a ganar más dinero que nunca, pero nosotros también ganaremos mucho dinero".

El presidente también abordó la situación política en Venezuela. Destacó el "fuerte liderazgo" de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, de quien afirmó que "ha hecho muy buen trabajo" frente a la crisis, y adelantó que su gestión podría permitir que Venezuela alcance una considerable prosperidad. Manifestó: "Venezuela va a ser muy rica y ella ha hecho muy buen trabajo". Al ser consultado sobre la posibilidad de respaldar a Rodríguez en el futuro, Trump recalcó su satisfacción con el liderazgo actual y la función que desempeña al frente del país.

El tema electoral en Venezuela también apareció en la conversación, según narró Europa Press. Ante la pregunta sobre su posición frente a próximos comicios, el presidente estadounidense sostuvo que el primer paso es la generación de ingresos, ya que, según sus palabras, "tenemos que recaudar mucho dinero. Tenemos que recuperarlo ahora mismo". Lamentó la persistente crisis socioeconómica en el país sudamericano, que atribuyó a "años de socialismo y peor que el socialismo", y reforzó la idea de que la exportación petrolera será el motor del cambio.

Además de sus referencias a Delcy Rodríguez, el mandatario estadounidense mencionó una conversación reciente con la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien expresó su aprecio, pero insistió en que hasta el momento la presidenta encargada ha demostrado "un liderazgo muy fuerte". Europa Press incluyó que estas declaraciones fueron pronunciadas durante el regreso de Trump de Davos, Suiza, donde participó en el Foro Económico Mundial.