Sánchez anuncia que España no va a participar en la Junta de Paz para Gaza impulsada por Trump

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, descartó la participación española en la Junta de Paz para Gaza promovida por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a que esta propuesta no contempla la inclusión de la Autoridad Palestina y se sitúa al margen del sistema multilateral avalado por Naciones Unidas. Según informó el medio, la decisión de España responde, según Sánchez, a una cuestión de “coherencia” con las bases de la política exterior que defiende el Ejecutivo.

De acuerdo con lo publicado, Sánchez ofreció estos detalles en una rueda de prensa celebrada tras la finalización del Consejo Europeo Extraordinario. Allí explicó que la decisión fue cuidadosamente sopesada durante un periodo de varias semanas y que el Gobierno español comunicó esta postura a sus socios europeos antes de darla a conocer públicamente. Sánchez defendió la posición española señalando el compromiso mantenido “con el orden multilateral, con el sistema de Naciones Unidas y con el derecho a la libertad”.

Durante su intervención, Sánchez recalcó que el futuro político e institucional de Palestina debe ser decidido por los propios palestinos, al tiempo que el destino de la convivencia entre Israel y Palestina corresponde fundamentalmente a ambas partes, siempre bajo un esquema de diálogo que conduzca a la solución de los dos Estados. Tal como detalló el medio, el objetivo de este enfoque radica en facilitar la entrada de ayuda humanitaria en la región mientras se establecen garantías que permitan una paz duradera y segura para ambos países.

El mandatario español subrayó ante la prensa que la propuesta impulsada por la administración Trump al margen de Naciones Unidas y sin la participación de la Autoridad Palestina no representa una vía aceptable para lograr avances en el conflicto, insistiendo en la relevancia del sistema multilateral como marco de referencia en la búsqueda de una salida justa y negociada. Sánchez indicó, según consignó el medio presente, que la postura española también se trasladó a los socios europeos en el contexto de las conversaciones mantenidas durante la cumbre extraordinaria.

Según detalló el medio, la decisión de no integrarse en la iniciativa Estados Unidos refleja una preferencia clara por los mecanismos de Naciones Unidas y el diálogo directo entre las partes enfrentadas. Sánchez manifestó que la única solución viable pasa por la implementación de la fórmula de los dos Estados, sostenida sobre el respeto a la soberanía de ambas partes y la normalización de las relaciones bilaterales.

El Ejecutivo español insistió en que este enfoque favorece la estabilidad en la región y refuerza la protección de los compromisos internacionales suscritos por España. Así, subrayó la necesidad de garantizar el paso de la ayuda humanitaria como elemento esencial en el corto plazo, al tiempo que reiteró el apoyo a todas las iniciativas acordadas bajo el paraguas de la ONU que impulsen un proceso de diálogo real y equitativo entre Israel y Palestina.