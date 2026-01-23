Roberto Martínez: "Una selección que ya ha ganado un Mundial se puede considerar favorita"

El entrenador español Roberto Martínez manifestó que el hecho de que Portugal no haya logrado una Copa del Mundo condiciona las expectativas sobre su papel en el Mundial del próximo verano, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Según publicó Europa Press en base a una entrevista con Radiogaceta de los Deportes de Radio Nacional de España, Martínez distingue entre la condición de “candidata” y la de “favorita”, afirmando que solo selecciones con títulos mundialistas pueden ser consideradas como tales.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, Martínez calificó su función al frente de la selección portuguesa como “un privilegio” y una “honra”. El seleccionador aseguró que disfruta el proceso de preparar al equipo nacional para la Copa del Mundo y se refirió con énfasis a la calidad del actual plantel. Martínez detalló que desde su llegada al banquillo luso en 2023 ha tenido la oportunidad de trabajar con una generación de futbolistas que describió como “espectacular”. Explicó que la base de talento de los jugadores portugueses ha facilitado su trabajo, debido a una estructura formativa que consideró ejemplar en el país.

El seleccionador subrayó que, pese a los éxitos recientes de la selección de Portugal, como la obtención de la Eurocopa en 2016 y el triunfo en la Liga de las Naciones en la temporada 2024/25, el equipo nunca ha conquistado el título máximo de la FIFA. Según Europa Press, Martínez expresó: “Una selección que ya ha ganado un Mundial se puede considerar favorita”. Añadió que solamente las ocho selecciones con estrellas en su camiseta cumplen con esa característica, mientras que a su juicio Portugal, si bien no es favorita, sí figura entre los candidatos por su buen momento, nivel de jugadores y la ilusión existente en el grupo.

Martínez también aportó su análisis sobre el combinado español, a quien consideró “muy versátil”, así como difícil de enfrentar, por su capacidad para adaptarse a diferentes fases de juego y su control sobre el ritmo del partido. Según afirmó a Radiogaceta de los Deportes y fue consignado por Europa Press, España debería incluirse entre las selecciones favoritas a conquistar el trofeo mundialista.

En relación con los preparativos del equipo para el torneo, el entrenador confirmó que la base de operaciones portuguesa durante la Copa del Mundo se ubicará en Miami. Además, Martínez elogió la actitud y el papel de Cristiano Ronaldo, a quien describió como un ejemplo para los jugadores más jóvenes tras la llegada de un nuevo ciclo en la selección. Explicó que Ronaldo ha sabido encontrar su lugar en esta etapa de su carrera y permanece enfocado en contribuir al equipo como pieza clave. El técnico relató que el astro portugués ha transformado su rol en el campo, pasando de ser un delantero de banda a convertirse en un rematador eficaz, con movimientos inteligentes dentro del área. “Marcar 25 goles en 30 partidos a este nivel habla por sí solo”, puntualizó según recogió Europa Press.

El seleccionador detalló que su trabajo consiste en gestionar un grupo amplio de entre 50 y 55 futbolistas, monitoreando de manera constante el desarrollo individual y colectiva, siempre dejando que el rendimiento en el campo determine las decisiones finales en la plantilla. Martínez enfatizó la importancia de mantener la competitividad interna y extraer lo mejor del extenso grupo de talentos que ofrece el fútbol portugués.

A propósito de la actualidad de los equipos lusos en competición europea, Martínez lamentó la delicada situación del Benfica en la Liga de Campeones, ante la obligación de vencer al Real Madrid en la última jornada para tener opciones de clasificar. Aseguró que el estadio Da Luz de Lisboa cuenta con una atmósfera de Copa de Europa, y expresó pesar por el hecho de que el equipo llegue a ese partido sin más alternativas en la lucha por avanzar, según lo reportó Europa Press.

En la entrevista, también se refirió a la reciente salida de Xabi Alonso del Real Madrid. Martínez opinó que la dinámica moderna en los clubes de máxima exigencia ha reducido el margen de error para los entrenadores y limita el tiempo disponible para ejercer sus funciones plenamente. Indicó que este contexto se replica tanto en el Madrid como en otras instituciones donde la paciencia hacia los proyectos técnicos prácticamente ha desaparecido, y remarcó la necesidad de adaptarse a esta nueva realidad del fútbol profesional, según el testimonio recogido por Europa Press.

Las declaraciones de Roberto Martínez se produjeron mientras la selección portuguesa mantiene su preparación para la cita mundialista del año próximo, en la que el técnico español intentará conducir a un equipo repleto de talento hacia lo más alto, en medio de un escenario internacional que, según sus propias palabras, señala a las escuadras ya campeonas del mundo como las favoritas de pleno derecho.