Page apoya el acuerdo con Mercosur como contrapeso al "capricho de Trump" e imposición de "las reglas del juego"

Durante su intervención en la feria internacional de turismo Fitur, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, remarcó la importancia de analizar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur teniendo en cuenta que ningún pacto podrá satisfacer completamente a todas las partes implicadas. Basándose en esta premisa, el mandatario autonómico defendió la utilidad de alcanzar una alianza con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y la situó como un elemento estratégico para España y el conjunto comunitario. Según informó Europa Press, García-Page recalcó que esta cooperación sirve como contrapeso a la orientación proteccionista de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump y a la presión de actores externos sobre la economía europea.

El medio Europa Press detalló que García-Page consideró este acuerdo como una respuesta al “capricho de Trump” de cuestionar y romper los mecanismos tradicionales de comercio internacional. En sus declaraciones, el presidente castellano-manchego afirmó: “No se puede imponer el capricho de Trump de romper el comercio permanentemente, se tiene que imponer el comercio”, en alusión a las acciones del presidente estadounidense que, a su juicio, buscan modificar constantemente el flujo comercial global según intereses propios. Con esta visión, el mandatario agregó que el acuerdo entre la UE y el Mercosur puede actuar como una referencia mundial sobre cómo dos bloques de grandes dimensiones negocian condiciones comerciales basadas en reglas claras y consensuadas.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, García-Page destacó que el tratado supondrá oportunidades de exportación tanto para España como para Europa en su conjunto, abriendo posibilidades para la venta de productos fuera del bloque y proporcionando mayor estabilidad ante cambios repentinos en el entorno internacional. El dirigente socialista admitió, no obstante, que el pacto presenta aspectos positivos y negativos: “No es ni blanco ni negro”, expresó, aludiendo a que, como en cualquier negociación, existen cesiones y compromisos que obligan a las partes a aceptar cuestiones que no benefician a todos por igual. Aun así, insistió en que este “toma y daca”, así como el debate que suscita, contribuye a reforzar el comercio internacional regulado, lo que afecta directamente los intereses exportadores de las regiones españolas.

Durante el encuentro con la prensa, García-Page subrayó que la defensa de una política comercial activa se enfrenta, en el contexto actual, a modelos protagonizados por la incertidumbre y la unilateralidad. Europa Press citó al presidente señalando que Donald Trump “solo busca negocio”, con intereses concretos como el petróleo en Venezuela o la explotación de minerales en Groenlandia, y que la prioridad del expresidente estadounidense reside en mantener ventajas económicas para su país, incluso si eso implica modificar las reglas globales de comercio. García-Page advirtió, según publicó Europa Press, que esta forma de actuar representa, a su juicio, el principal riesgo para la estabilidad mundial.

Europa Press recogió también la postura de García-Page en relación al gasto militar europeo, otro de los ámbitos de presión por parte de la administración estadounidense. El presidente de Castilla-La Mancha opinó que, aunque considera esencial seguir invirtiendo en la seguridad del continente, percibe que Trump presiona a los Estados miembros de la Unión Europea no tanto por motivos de defensa, sino para fomentar la compra de armamento fabricado en Estados Unidos. Según las palabras del mandatario autonómico, “Si el gasto militar que aumentara Europa no fuera a parar a la industria armamentística americana, también se quejaría. No nos engañemos”, haciendo referencia a lo que interpreta como una motivación comercial directa en las demandas estadounidenses.

En sus declaraciones difundidas por Europa Press, García-Page reiteró su apoyo al tratado con Mercosur como mecanismo para dotar de mayor peso e independencia a la política comercial europea. Explicó que la firma de este tipo de acuerdos fortalece la posición del bloque comunitario en materia económica, le permite diversificar los mercados de destino de las exportaciones españolas y comunitarias, y disminuye la dependencia de decisiones unilaterales tomadas por actores como Estados Unidos. Para el presidente castellanomanchego, la capacidad de la UE para actuar de forma concertada con otros grandes bloques comerciales refuerza la estabilidad y abre vías para superar crisis comerciales causadas por cambios bruscos en la política exterior estadounidense.

El medio Europa Press consignó que García-Page defendió la naturaleza plural y flexible del pacto con Mercosur. Consideró que, aunque no existen soluciones perfectas y resulta inalcanzable lograr un acuerdo que satisfaga completamente a todas las partes, prevalece la necesidad de adaptarse al contexto global y apostar por fórmulas que impulsen el crecimiento económico compartido. En este sentido, resaltó que las ventajas de estos tratados no se circunscriben solo a Castilla-La Mancha, sino que afectan a toda la economía española y europea.

En las intervenciones recogidas por Europa Press, el presidente autonómico remarcó su planteamiento de que la estabilidad de los intercambios comerciales depende en gran medida de acuerdos multilaterales y de la participación activa tanto de la Unión Europea como de otros grandes actores internacionales, como los países que integran Mercosur. Además, reiteró su confianza en que estos procesos de negociación, aun con sus retos y concesiones, representan una alternativa eficiente frente a posibles tensiones comerciales o a medidas proteccionistas impuestas desde fuera del bloque.

García-Page concluyó las declaraciones recogidas por Europa Press con una valoración del momento actual, en el que, en su opinión, la Unión Europea debe reforzar su autonomía en la toma de decisiones comerciales y diplomáticas, y preparar esquemas de cooperación que atenúen el efecto de políticas exteriores imprevisibles. En su análisis, la relación con Mercosur sirve tanto para establecer reglas de juego estables como para ampliar el margen de maniobra de España y la UE frente a contextos internacionales cambiantes.