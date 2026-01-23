Irak exige repatriación de miembros europeos de Estado Islámico tras traslado desde Siria a instalaciones iraquíes

El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ha exigido este viernes a los países europeos que repatríen a aquellos de sus ciudadanos que son miembros de Estado Islámico tras el traslado a instalaciones iraquíes de aquellos yihadistas que permanecían detenidos en una prisión ubicada en el noreste de Siria bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

"(Al Sudani) ha destacado la importancia de que los países de todo el mundo, en particular los Estados miembros de la Unión Europea, asuman sus responsabilidades acogiendo a las personas que conservan sus nacionalidades, garantizando su enjuiciamiento y una pena justa", reza un comunicado publicado por su oficina que recoge el contenido de una llamada entre el 'premier' iraquí y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Durante la llamada, Al Sudani y Macron han abordado "los últimos acontecimientos en Siria, así como el traslado temporal a cárceles iraquíes de varios ciudadanos extranjeros afiliados a la organización terrorista Estado Islámico, detenidos en prisiones gestionadas por las kurdo-árabes FDS.

En este sentido, el jefe de Gobierno iraquí ha expresado su agradecimiento a París por su papel "en la coalición contra Estado Islámico, reafirmando la continuación de la cooperación bilateral en seguridad y defensa, así como en el desarrollo de las capacidades de combate de las Fuerzas Armadas iraquíes".

Sus declaraciones llegan después de que el Ejército estadounidense informara del traslado de 150 yihadistas que permanecían detenidos en una cárcel en la gobernación de Hasaka, si bien hasta 7.000 más podrían ser transferidos a instalaciones iraquíes, de acuerdo con Washington, que ha celebrado la "audaz iniciativa" de Bagdad.

El Gobierno sirio declaró este mismo miércoles como "zonas restringidas" el campamento de desplazados de Al Hol y las prisiones que albergan a combatientes de Estado Islámico en la provincia siria de Hasaka tras la retirada de las FDS del territorio en virtud del acuerdo firmado con el Gobierno liderado por el presidente de transición, Ahmed al Shara.

El acuerdo determina que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio".