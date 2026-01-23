Google prepara una nueva herramienta de generación de música a partir de texto para Gemini

El análisis de la versión 17.2.51.sa.arm64 de la aplicación Gemini para Android ha revelado elementos referidos a una nueva función identificada como 'MUSIC_GENERATION_AS_TOOL', destinada a la creación de música mediante instrucciones textuales. Android Authority informó que estas referencias se encuentran en el código de desarrollo de la aplicación, señalando los avances de Google en sus herramientas impulsadas por inteligencia artificial para facilitar y ampliar la creatividad de los usuarios en la generación musical.

La herramienta, que aún se encuentra en fase de desarrollo, integraría capacidades de generación musical directamente en la aplicación móvil de Gemini, permitiendo a los usuarios crear canciones de forma sencilla a partir de indicaciones escritas. Según detalló Android Authority, Google busca enriquecer la experiencia de sus usuarios incorporando nuevas funciones creativas, de modo similar a lo realizado previamente con la generación de imágenes mediante el modelo Nano Banana.

De acuerdo con Android Authority, la inclusión de esta función apunta a democratizar el acceso a la creación musical a partir de IA. Aunque Gemini ya ofrece modelos específicos como Lyria, que a través de la API posibilita a los desarrolladores producir aplicaciones para componer y ejecutar música instrumental en tiempo real de forma interactiva, la diferencia radica en que la nueva función estaría disponible de manera directa desde la propia aplicación móvil de Gemini. Esto abriría la posibilidad de que cualquier persona, sin conocimientos avanzados en desarrollo ni acceso especial a APIs, utilice la inteligencia artificial para componer música con solo presentar indicaciones de texto.

El medio Android Authority también mencionó que, aunque la nueva función ha sido identificada en el código, no existen detalles confirmados acerca de la fecha en que la herramienta estará disponible ni de las características finales que ofrecerá. La propia estructura interna y la presencia en la APK sugieren una etapa incipiente del desarrollo, lo que impide anticipar cómo será su implementación exacta o el tipo de interfaz que acompañará a los usuarios que deseen generar canciones utilizando inteligencia artificial dentro de la aplicación Gemini.

Con la intención de acercar las aplicaciones creativas de la inteligencia artificial a una base de usuarios amplia, Google estaría trabajando en mecanismos que simplifiquen tanto el acceso como el uso de tecnologías generativas. De esta forma, la nueva herramienta se suma a una tendencia orientada a integrar funcionalidades de IA capaces de procesar solicitudes en lenguaje natural y transformar ideas escritas en resultados sonoros. Android Authority resaltó que, si bien la función comparte similitudes conceptuales con otras soluciones actuales del ecosistema Gemini, la orientación prioritariamente dirigida a usuarios finales, en lugar de desarrolladores, marcaría una diferencia significativa respecto a propuestas previas como Lyria.

Google aún no ha confirmado de manera oficial las especificaciones de la herramienta ni ha otorgado una fecha estimada de lanzamiento. Android Authority subrayó que todas las referencias surgieron del análisis directo del código de la aplicación y no de un comunicado o anuncio público por parte de la compañía. En este contexto, la futura integración de la función dependerá de las próximas actualizaciones y pruebas internas que realice el equipo a cargo de Gemini.

Por el momento, los usuarios interesados en la creación musical a partir de inteligencia artificial deben recurrir a soluciones ya presentes en la plataforma Gemini por medio de su API, destinadas principalmente a desarrolladores. El potencial despliegue de la función permitirá, conforme detalló Android Authority, que la generación de música a partir de texto se convierta en una característica central y accesible desde la aplicación, facilitando nuevas formas de expresión y experimentación musical para todo tipo de usuarios.