El jefe de DDHH de la ONU critica que la actuación del ICE en EEUU "demoniza" a migrantes y refugiados

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha criticado este viernes que la actuación de los agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU traza una narrativa de "deshumanización" que vulnera a migrantes y refugiados, y va acompañada de déficits legales en su ejecución.

En su declaración, Turk critica que el ICE ha hecho del abuso "una rutina" y repudiado su dura represalia contra los manifestantes y rechaza no solo sus "detenciones arbitrarias" antes de pedir una investigación sobre "el preocupante aumento del número de muertes bajo custodia" porque "el año pasado hubo informaciones sobre al menos 30 muertes de este tipo, y en lo que va de año han sido constatadas otras seis más".

"Demonizar a los migrantes y refugiados colectivamente como criminales, amenazas o cargas para la sociedad, basándose en su origen, nacionalidad o estatus migratorio, es inhumano, incorrecto y va en contra de la esencia misma y los cimientos de ese país", ha declarado Turk este viernes.

Años de discutidas actuaciones del ICE han alcanzado un punto álgido bajo la segunda Administración Trump y especialmente desde su despliegue hace unas semanas en la ciudad de Minneapolis, caracterizada por el gran peso de su comunidad de migrantes, somalíes especialmente.

La muerte a tiros de la mujer Renee Good a manos de un agente federal y la imagen del pequeño Liam Ramos subiendo a un vehículo mientras los agentes perseguían a su padre ha alimentado protestas que la Administración ha achacado a alborotadores de izquierda con el respaldo tácito de las autoridades de la oposición demócrata, tanto de la ciudad como del estado de Minnesota.

La operación implica que, "los individuos están siendo vigilados y detenidos, a veces con violencia, en hospitales, iglesias, mercados, colegios e incluso dentro de sus propios domicilios, a veces solo bajo la mera sospecha de que son migrantes indocumentados".

Para Turk se trata de un criterio maximalista que desemboca en detenciones arbitrarias e ilegales, así como decisiones de expulsión equivocadas, en buena parte porque "no existen suficientes evaluaciones individuales" sobre la situación de los migrantes, que "a menudo carecen de acceso oportuno a asistencia jurídica y a medios efectivos para impugnar su detención, así como las decisiones sobre su expulsión".

El jefe de DDHH de la ONU también ha condenado las represalias de los propios agentes federales contra los manifestantes que protestan contra sus operaciones. Sin mencionar explícitamente casos como el de Good, Turk lamenta que "quienes se atreven a alzar la voz o protestan en paz contra estas torpes operaciones acaban vilipendiados y amenazados por los agentes, y de vez en cuando sometidos a una violencia arbitraria".

Turk, en su declaración, menciona por segunda vez de soslayo el caso de Good al recordar que, según el derecho Internacional, el uso intencional de fuerza letal solo es permisible como último recurso contra una persona que representa una amenaza inminente para la vida".

La Administración Trump asegura que la mujer intentó atropellar con su coche al agente que procedió a matarla a tiros el 7 de enero, pero tanto la oposición demócrata como ONG como Human Rights Watch (HRW) aseguran que los vídeos del incidente demuestran que se estaba alejando del agente y que su muerte fue un "asesinato injustificado".

ABUSOS POR SISTEMA

En términos generales, Turk se ha declarado "asombrado" de que "el abuso y la denigración de los migrantes y los refugiados se ha convertido en una rutina", ha manifestado Turk antes de preguntarse "donde está la preocupación por su dignidad y por la humanidad que compartimos".

Turk ve imprescindible que la actuación del ICE siga el principio del debido proceso judicial, De lo contrario, "la confianza pública se verá erosionada; la seguridad jurídica, reducida y la legitimidad institucional, debilitada".

"Exhorto a la Administración a poner fin a las prácticas que están destrozando familias", ha concluido el Alto Comisionado.