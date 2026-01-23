Agencias

EEUU impone sanciones a cinco personas de Costa Rica, cuatro de ellas de una misma familia por narcotráfico

Guardar

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de sanciones contra cinco personas de nacionalidad costarricense, cuatro de ellos de la misma familia, y cinco entidades con sede en el país centroamericano a los que acusa de narcotráfico y blanqueo de capitales.

"La red designada hoy es responsable de transportar toneladas de cocaína desde Colombia, almacenar la droga en Costa Rica y, finalmente, enviarla a Estados Unidos y Europa", ha declarado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Los individuos sancionados incluyen a los hermanos Jordie Kevin Picado Grijalba (alias 'Noni') y Luis Manuel Picado Grijalba (alias 'Shock'), líder de la banda y "uno de los narcotraficantes más prolíficos que operan en el Caribe", de acuerdo a la Oficina Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Ambos se encuentran detenidos ('Noni' en Costa Rica y 'Shock' en Reino Unido) a la espera de que las autoridades de estos países se pronuncien autoricen su extradición a Estados Unidos.

Los dos están acusados de "importar cocaína" a Costa Rica por vía marítima principalmente, incluyendo en su negocio a grupos armados, en particular la "banda de sicarios controlada por Tonny Alexander Peña Russell", detenido en 2024, acusado de 78 cargos de asesinato y también sancionado en esta ocasión por Washington .

Por otra parte, la OFAC ha impuesto sanciones contra la esposa y la suegra de 'Shock' por "utilizar sus negocios para blanquear dinero" para éste, de modo que el organismo estadounidense ha incluido en esta lista a cinco empresas operadas por madre e hija para "facilitar las actividades delictivas" del narcotraficante.

"La Administración (de Donald) Trump no permitirá que los narcotraficantes envenenen a los estadounidenses. Toda la cadena de suministro del narcotráfico, desde los facilitadores de envíos hasta los blanqueadores de dinero, es responsable de las adicciones y muertes en Estados Unidos. Seguiremos exigiéndoles cuentas por la devastación que causan en nuestro país", ha asegurado Bessent.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los talibanes atribuyen a "elementos subversivos" la explosión con 7 muertos en Kabul

Las autoridades afganas confirmaron siete víctimas mortales en un atentado en un local frecuentado por nacionales chinos, mientras una facción asociada al Estado Islámico se atribuyó el ataque y la investigación sigue en marcha según fuentes oficiales

Infobae

El presidente Arévalo afea a la Fiscalía que no presente "los cargos correspondientes" contra dos pandilleros

El mandatario guatemalteco denuncia a la autoridad judicial por no formular acusaciones adecuadas tras la detención de dos sospechosos durante la reciente ola de violencia vinculada a organizaciones delictivas, en medio de la imposición del estado de sitio

El presidente Arévalo afea a

Antonio Canales abandona 'GH DÚO' "por causa de fuerza mayor". La emotiva reacción de sus compañeros

Mediaset anuncia la salida repentina del artista flamenco del concurso, generando consternación entre los participantes, quienes expresan cariño, admiración y tristeza tras conocer la noticia minutos antes de la gala, mientras la organización deja abierta su posible regreso

Antonio Canales abandona 'GH DÚO'

Drones ucranianos dañan viviendas en el sur de Rusia

Al menos once personas, entre ellas dos niños, sufrieron heridas cuando un aparato no tripulado fue interceptado sobre Adigueya, mientras decenas de vecinos de Krasnodar tuvieron que abandonar sus hogares ante el riesgo de detonación de explosivos

Infobae

Seúl avisa a EEUU que unos aranceles del 100 % a chips se verán reflejados en los precios

Infobae