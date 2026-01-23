Costa y Von der Leyen defienden la soberanía de Dinamarca pero abogan por mantener una buena relación con EEUU

Durante la reciente reunión extraordinaria del Consejo Europeo, los Veintisiete debatieron a puerta cerrada y sin teléfonos la respuesta frente a las recientes amenazas de Estados Unidos sobre Groenlandia. Este episodio puso de manifiesto la necesidad de que la Unión Europea actúe con rapidez y firmeza en casos de presión o coacción externa, según fuentes consultadas por el medio. Estas deliberaciones marcaron un giro en el ánimo de los socios comunitarios sobre las relaciones con Washington, marcadas en los últimos días por la tensión en torno a la soberanía danesa sobre Groenlandia.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacaron el respaldo total de la Unión Europea a la integridad territorial de Dinamarca ante la posibilidad de anexión de Groenlandia sugerida por declaraciones recientes desde Estados Unidos. Ambos insistieron en la importancia de mantener el equilibrio entre la defensa de los principios y la necesidad de preservar los lazos con la Casa Blanca, a la que definieron como un aliado estratégico e histórico.

Tal como detalló la fuente, Costa subrayó que el bloque comunitario respalda sin reservas a sus miembros cuando se trata de defender la soberanía y la integridad territorial, refiriéndose de manera expresa al caso danés. “Defendemos con toda claridad los principios básicos, apoyamos plenamente a nuestros Estados miembros, en este caso Dinamarca, para defender su soberanía y su integridad territorial”, precisó el dirigente portugués durante su intervención ante la prensa al término de la cumbre.

El fortalecimiento de la relación transatlántica, sin detrimento de la posición europea, fue otro de los puntos principales abordados, según consignó el medio. Costa recordó que la UE y Estados Unidos han forjado durante décadas una comunidad basada en valores compartidos y una vocación orientada a la prosperidad y la seguridad de sus poblaciones. Añadió que la alianza con Estados Unidos es fundamental para la estabilidad, especialmente en lo referido a la seguridad de la región ártica, donde ambos actores comparten responsabilidades a través de la OTAN. En palabras de Costa, la UE intensificará su protagonismo en ese territorio estratégico.

Ursula von der Leyen, por su parte, respaldó este enfoque, destacando que la sintonía actual con Washington resulta superior a la registrada en la jornada precedente, después de que Donald Trump retirara la amenaza de establecer aranceles dirigidos a seis Estados miembro involucrados en maniobras militares en Groenlandia, según reportó el medio. La presidenta de la Comisión Europea afirmó que la UE mantuvo una colaboración constante y decidida con Estados Unidos, priorizando la firmeza pero evitando que la situación escalara. Resaltó también que el bloque se preparó para responder, en caso necesario, con medidas comerciales y mecanismos alternativos.

El clima de unidad de los Veintisiete ante las amenazas estadounidenses fue otro de los aspectos destacados durante la rueda de prensa que siguió a la reunión del Consejo Europeo. Según indicó Von der Leyen, la capacidad de resistencia de la UE se debió a la combinación de determinación y cohesión interna, sin caer en la provocación ni deteriorar el vínculo con su principal aliado externo. “Logramos resistir gracias a nuestra firmeza, pero sin agravar la situación y, lo que es más importante, muy unidos”, declaró la funcionaria, enfatizando la necesidad de avanzar hacia una mayor independencia económica europea y el refuerzo de relaciones comerciales con otros mercados.

En la misma intervención, Von der Leyen reconoció que la inversión europea en el Ártico no ha estado a la altura de las necesidades de seguridad, señalando que es prioritario incrementar el esfuerzo en esa región. Según explicó, la Comisión Europea prevé presentar próximamente un nuevo paquete de inversiones orientado a fortalecer las capacidades y la protección del entorno ártico. Indicó también que ya ha habido propuestas para ampliar el respaldo financiero a Groenlandia, sin adelantar cifras concretas por el momento.

El medio recogió que las discusiones finales pusieron foco en la necesidad de reforzar la postura colectiva respecto a la protección territorial de Groenlandia y Dinamarca. Los líderes europeos abogaron por aumentar los recursos y la atención estratégica dirigidos al Ártico, dado el creciente interés geopolítico y el contexto de seguridad internacional. Von der Leyen insistió en que la Comisión trabaja en planes concretos para ampliar la influencia europea en la región y proteger los intereses de sus mismos miembros ante posibles desafíos externos.

Tanto Costa como Von der Leyen reiteraron que la relación entre socios y amigos, como la que une a Europa y Estados Unidos, debe tratarse bajo parámetros de respeto y cordialidad, sobre la base de intereses compartidos. Ambos mandatarios insistieron en el compromiso de seguir trabajando en el marco de la alianza transatlántica, reforzando la autonomía estratégica de la Unión y multiplicando las iniciativas de seguridad y desarrollo en zonas sensibles, como el Ártico, según reportó el medio.