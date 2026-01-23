Araqchi critica a Zelenski por pedir un ataque de Trump a Irán mientras "vacía los bolsillos" de EEUU y Europa

El Gobierno de Irán ha cargado duramente este viernes contra el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, por "pedir una agresión ilegal estadounidense" contra el país mientras "vacía los bolsillos" de estadounidenses y europeos en beneficio de "sus generales corruptos" en medio de la invasión lanzada por Rusia en febrero de 2022.

"Zelenski ha estado vaciando los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses y europeos para llenar los bolsillos de sus generales corruptos y hacer frente a lo que él llama una agresión ilegal en violación de la Carta de Naciones Unidas", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Así, ha criticado que "al mismo tiempo, pide abierta y descaradamente a una agresión ilegal de Estados Unidos contra Irán, en violación de la misma Carta de Naciones Unidas". "El mundo ya tuvo bastante de estos payasos confundidos, señor Zelenski", ha agregado.

"A diferencia de su Ejército, respaldado por extranjeros y plagado de mercenarios, los iraníes sabemos defendernos y no tenemos necesidad de pedir ayuda a extranjeros", ha sostenido, después de que Zelenski describiera las últimas protestas como un "levantamiento" y resaltara que "toda persona decente del planeta quiere que el pueblo de Irán se libere del régimen que ha causado tanto mal a Ucrania y a otros países".

"Lo que está sucediendo ahora en Irán, protestas a gran escala, en realidad un levantamiento, es una clara señal de que las cosas no le resultarán más fáciles a Rusia", afirmó la semana pasada el mandatario ucraniano, quien defendió que "todos los líderes, todos los países y todas las organizaciones internacionales deben intervenir ahora y ayudar al pueblo (iraní) a apartar a los culpables de en lo que tristemente se ha convertido Irán".

Kiev ha acusado en numerosas ocasiones a Teherán de dar apoyo a Rusia en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, unas afirmaciones rechazadas por las autoridades de Irán, que durante los últimos años ha estrechado sus lazos con Moscú.