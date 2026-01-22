Zelenski llega a Davos para una reunión con Trump sobre las conversaciones de paz en Ucrania

El viaje del enviado estadounidense Steve Witkoff a Moscú para una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, dentro del contexto de los intentos internacionales de avanzar hacia un acuerdo que ponga fin a la ofensiva militar iniciada en febrero de 2022, aporta un nuevo elemento a las iniciativas diplomáticas en torno al conflicto en Ucrania. Según informó la agencia Ukrinform, este mismo jueves Volodimir Zelenski arribó a la ciudad suiza de Davos, donde, tras haber descartado en un primer momento su presencia, mantendrá un encuentro con Donald Trump y pronunciará un discurso en el Foro Económico Mundial. La reunión con el exmandatario estadounidense está programada para las 13:00 horas, según confirmó el portavoz de la presidencia ucraniana, Sergi Nikiforov.

De acuerdo con Ukrinform, el viaje de Zelenski se produce en un momento en el que los canales diplomáticos han cobrado una relevancia especial, tras las declaraciones de Trump desde Davos en las que manifestó su intención de reunirse con el presidente ucraniano. Desde Kiev inicialmente no confirmaron la cita. Según detalló el medio ucraniano, la agenda de Zelenski en el foro incluye, además de la conversación con Trump sobre las condiciones de un posible acuerdo de paz con Rusia, encuentros con ejecutivos de importantes empresas del sector energético.

El portavoz Nikiforov informó que el objetivo esencial de la presencia de Zelenski en Davos es avanzar en discusiones multilaterales e impulsar la búsqueda de soluciones para frenar la invasión rusa. En el discurso previsto ante los asistentes al Foro Económico Mundial, Zelenski tiene previsto exponer la situación actual en Ucrania y detallar las necesidades del país ante los líderes globales y los representantes empresariales, en un momento marcado por los recientes ataques rusos en territorio ucraniano, lo que había motivado dudas sobre su viaje a Suiza.

Ukrinform indicó que la visita de Zelenski y la reunión programada con Trump tienen lugar en paralelo a la misión diplomática de Witkoff, quien, según declaraciones atribuidas por la agencia al propio enviado estadounidense, afirmó que las conversaciones entre representantes estadounidenses y rusos han registrado “muchos progresos” recientemente, y añadió: “Han quedado reducidas a un solo asunto”. Witkoff subrayó también que las discusiones mantenidas hasta la fecha han abordado diferentes iteraciones o aproximaciones a esa cuestión, indicando que su resolución es plausible: “Si ambas partes quieren resolverlo, vamos a resolverlo”.

El medio ucraniano explicó que la participación de Zelenski en Davos busca enfatizar la presencia de Ucrania en los principales foros económicos mundiales para conseguir apoyo internacional en ámbitos diplomáticos, financieros y energéticos. A la par, la reunión con Trump reviste especial interés dado el rol de Estados Unidos en la articulación de los apoyos militares y monetarios, así como en los esfuerzos para impulsar negociaciones. Los encuentros con representantes de empresas energéticas también se centrarán en inversiones, apoyo técnico y cooperación para reforzar la infraestructura energética ucraniana, afectada por los ataques rusos a lo largo del conflicto.

La agencia Ukrinform mencionó que el desplazamiento de Zelenski y la negociación entre Washington y Moscú se producen tras una serie de ofensivas recientes sobre el territorio ucraniano, lo que motivó que en un primer momento el gobierno ucraniano evaluara la conveniencia del viaje a Davos ante el aumento de la violencia. La confirmación de la participación de Zelenski tuvo lugar solo después de que Trump anunciara su intención de dialogar con él en el marco del Foro Económico Mundial.

La presencia de figuras políticas estadounidenses en varias capitales vinculadas a la crisis se ha intensificado en las últimas semanas, en el marco de un proceso de diálogo que, de acuerdo con lo declarado por Witkoff y recogido por Ukrinform, ha mostrado avances respecto a las posturas iniciales de las partes. Witkoff evitó especificar la naturaleza del único asunto pendiente en la mesa de negociación con Rusia, pero remarcó la posibilidad de alcanzar un compromiso si existe voluntad política por parte de los actores implicados.

El Foro Económico Mundial de Davos representa un espacio en el que líderes gubernamentales, ejecutivos de empresas y expertos sectoriales analizan la coyuntura global y proponen iniciativas para atender crisis internacionales. En esta edición, la participación inesperada de Zelenski, tras el contexto de incertidumbre derivado de la escalada militar, ha atraído la atención sobre las conversaciones relativas a la paz en Ucrania y la seguridad energética en Europa, reportó Ukrinform.

La reunión prevista entre Zelenski y Trump será observada de cerca por representantes internacionales y medios de comunicación, dada la influencia que ambos actores pueden ejercer sobre las futuras negociaciones. Trump, en su reciente declaración desde Davos, enfatizó la importancia de dialogar con Zelenski para explorar vías diplomáticas capaces de poner freno al conflicto ruso-ucraniano, según informó Ukrinform.

Mientras tanto, la agenda de Washington en la región se complementa con la misión de Witkoff en Moscú, cuya meta inmediata es consolidar los avances diplomáticos de semanas previas. Desde la Casa Blanca no se han difundido detalles adicionales sobre los términos de la propuesta abordada ni los escenarios debatidos con las autoridades rusas y ucranianas, pero la presencia simultánea de Zelenski en Davos y Witkoff en Moscú sugiere un esfuerzo coordinado para acercar posturas, de acuerdo con lo reportado por Ukrinform.

Por otro lado, los encuentros de Zelenski con representantes de empresas energéticas buscan potenciar proyectos de reconstrucción e inversión en un sector clave para el sostén del país. Accord a Ukrinform, la infraestructura energética ucraniana se ha convertido en uno de los objetivos recurrentes de la ofensiva rusa, por lo que la cooperación internacional y privada se considera esencial para sostener los servicios básicos y garantizar el funcionamiento económico del país durante la prolongada crisis.

De este modo, el viaje de Zelenski, las conversaciones sostenidas en Moscú por el enviado estadounidense y la cita con Trump en Davos forman parte de un entramado de negociaciones y relaciones diplomáticas que, según Ukrinform, se enmarcan en el intento global de contener la escalada del conflicto e impulsar una salida pactada que ponga fin a más de dos años de guerra en territorio ucraniano.