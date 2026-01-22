Agencias

Zelenski anuncia conversaciones a tres con EEUU y Rusia en Emiratos para el fin de la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este jueves las primeras conversaciones a tres, con Estados Unidos y Rusia, desde el inicio de las negociaciones de paz, en unos encuentros que acogerá Emiratos Árabes Unidos los próximos días.

En su intervención en el Foro Económico de Davos, el mandatario ucraniano ha confirmado que este viernes y sábado se producirá el primer encuentro "trilateral" que incluya en la misma mesa a los equipos ruso y ucraniano.

"Mañana, y pasado mañana, tendremos una reunión trilateral. Esto es mejor que no tener ningún tipo de diálogo", ha indicado Zelenski, insistiendo en que Kiev se encuentra en una situación complicada por los ataques de Moscú, pero "los rusos también están en una situación difícil" por lo que ha valorado que este encuentro pueda contribuir a que acabe la guerra.

El líder ucraniano ha afirmado que espera que la parte rusa esté lista para comprometerse con un acuerdo, toda vez ha indicado que Ucrania está preparada para asumir compromisos.

Previamente el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, afirmó que tanto él como Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, viajarán a Emiratos Árabes Unidos, donde se crearán "grupos de trabajo" para abordar temas militares y de "prosperidad", un tema que ha descrito como "realmente importante" para el futuro.

