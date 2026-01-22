Vox acusa al PP y PSOE de ser el "Judas que vende al campo por 30 monedas de plata en el acuerdo de Mercosur"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha criticado este jueves que los eurodiputados del Partido Popular y del PSOE hayan votado "en contra de remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para su revisión legal", algo que finalmente sí salió adelante.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Gavira ha denunciado la actitud de PP y PSOE de "haber intentado bloquear por todos los medios no solo el debate sobre el fondo del acuerdo, sino también cualquier posibilidad de analizar su legalidad". "Ambos partidos votaron en contra con el objetivo de impedir que el acuerdo fuera siquiera examinado", ha dicho.

Pese "a estos obstáculos y a la oposición expresa de PP y PSOE, la votación salió adelante, lo que ha permitido que, afortunadamente, el acuerdo llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea", según ha agregado.

"Será allí donde, al margen de maniobras políticas, pueda ser analizado en profundidad para determinar si se ajusta o no al marco jurídico comunitario", ha expuesto Gavira.

Ha añadiodo que entre los eurodiputados que votaron en contra de enviar el acuerdo al TJUE se encuentra Carmen Crespo, exconsejera de Agricultura en el Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno, algo "especialmente grave por el impacto directo que el acuerdo tendría sobre el campo andaluz".

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz ha reiterado el "apoyo firme" de su formación a los agricultores, ganaderos y profesionales del sector primario, así como a la movilización prevista para el próximo 29 de enero, en defensa del campo español y andaluz "frente a acuerdos comerciales que ponen en riesgo su viabilidad".

Ha manifestado que los agricultores y ganaderos andaluces ya saben quién, "como Judas", se ha "vendido y ha cobrado esas 30 monedas de plata para que el acuerdo salga adelante, el Partido Popular y el Partido Socialista".

Además, ha señalado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no va a poder decir "nunca más que el PP es el partido del campo".