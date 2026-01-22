VÍDEO: Trump asegura que tendrá que hablar con España para que gaste el 5% en Defensa

Durante la reciente cumbre de la OTAN en Países Bajos, el Ejecutivo español respaldó la declaración que establece el 5% del PIB como meta de gasto militar para el año 2035, aunque el gobierno de Pedro Sánchez recibió una carta del secretario general de la Alianza, Mark Rutte, que otorga a España mayor flexibilidad en el cumplimiento de estos objetivos. A pesar de este gesto, persisten diferencias sobre la cifra concreta que Madrid debería destinar a Defensa, lo que ha generado tensiones con Estados Unidos en relación al nuevo acuerdo defendido por el presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con Europa Press, Trump expuso en el Foro Económico Mundial de Davos que España constituye el único país miembro de la OTAN que no asume el compromiso de incrementar el presupuesto de Defensa. En su intervención, en la que también presentó la Junta de Paz para Gaza y repasó los logros internacionales de su segundo mandato, el mandatario subrayó que “conseguí compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué está pasando con España.” El presidente estadounidense vinculó directamente su preocupación al gobierno dirigido por Pedro Sánchez, planteando la sospecha de que su postura busca “aprovecharse” del esfuerzo colectivo adoptado por el resto de países aliados.

Trump resaltó la necesidad de abordar este asunto en un encuentro bilateral: “No sé por qué. Vamos a tener que hablar con España”, señaló Europa Press dando cuenta de su mensaje al líder español tras la negativa a incrementar el gasto más allá del 2%. Esta discrepancia prolonga una fricción durante el último año entre Washington y Madrid relativa al reparto de cargas en el seno de la OTAN, ya que en ocasiones anteriores Trump había sugerido la imposición de nuevos aranceles sobre España como respuesta a lo que considera una actitud “irrespetuosa” de ese país en materia de defensa.

La presión para que España aumente su presupuesto militar se intensificó después de la cumbre de la OTAN, donde los líderes aliados formalizaron el compromiso del 5% del PIB como nueva referencia para la inversión militar colectiva hacia 2035. Según el medio Europa Press, Trump asoció el apoyo de España a esta meta con su papel dentro de la organización y aludió, incluso, a la posibilidad de expulsar a España de la OTAN. Sin embargo, la Alianza Atlántica no cuenta con un mecanismo que permita retirar la membresía a uno de sus miembros, contemplando únicamente la salida voluntaria de cada país, según detalló la misma fuente.

Frente a estas acusaciones, el gobierno español expresó su disposición a apoyar la declaración conjunta de la OTAN, aunque mantiene sus reservas respecto a la magnitud y el plazo del incremento presupuestario. La misiva enviada por Mark Rutte, secretario general de la Alianza, recoge la singularidad del caso español y otorga la opción de cumplir con el refuerzo de capacidades militares de formas alternativas al aumento exacto del 5% del PIB.

Europa Press precisó que el trasfondo de la discusión tiene importancia directa en las relaciones bilaterales y el futuro de la estrategia común de la OTAN. Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, ha mostrado en varios foros internacionales su interés por que los aliados contribuyan equitativamente a los gastos de defensa, haciendo de esta cuestión una reclamación recurrente en la política exterior estadounidense durante los últimos años. Las dudas sobre la contribución española y sus plazos para ajustarse a la meta establecida evidencian un desafío para el gobierno español, sujeto a presiones para adaptar su política presupuestaria a los estándares decididos por la Alianza Atlántica.

El incidente remite a otros momentos de tensión entre ambos países, en los que el presidente estadounidense advirtió de la posibilidad de adoptar medidas económicas, como barreras arancelarias, ante lo que considera una falta de reciprocidad en el esfuerzo militar. El compromiso de España en la declaración de Países Bajos fue interpretado en Estados Unidos como insuficiente, dada la reserva explícita en el texto y la carta de Rutte admitiendo que España mantendrá flexibilidad para alcanzar sus correspondientes objetivos.

Por su parte, Trump empleó su intervención ante el Foro Económico Mundial no solo para abordar la cuestión del gasto en defensa, sino para repasar la agenda internacional de su mandato, dando especial relevancia a la consolidación de acuerdos multilaterales destinados a reforzar la presencia de la OTAN en el escenario global. Según publicó Europa Press, esa presión directa sobre Madrid se enmarca en la estrategia de Estados Unidos para estimular un reparto más uniforme de las responsabilidades financieras dentro de la Alianza Atlántica y evitar que algunos socios queden rezagados respecto a los compromisos acordados.

Hasta la fecha, el Ejecutivo español no se ha comprometido públicamente con el aumento al 5% del PIB en gasto militar y opta por mantener una postura flexible, respaldada por el aval del secretario general de la OTAN. Esta situación mantiene abierta la incertidumbre sobre la evolución de la relación bilateral con Estados Unidos y sobre la adaptación española al nuevo marco de exigencias presupuestarias de la Alianza.