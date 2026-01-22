Ucrania acusa a Rusia de lanzar unos cien drones tras las palabras de EEUU sobre avances diplomáticos

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han acusado este jueves a Rusia de lanzar cerca de un centenar de drones contra el país, sin pronunciarse sobre víctimas o daños, a pesar de las afirmaciones desde Estados Unidos sobre progresos en las conversaciones para lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión desatada por Moscú en febrero de 2022.

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado en un comunicado que las tropas rusas han lanzado 94 drones contra territorio de Ucrania, antes de afirmar que 80 de ellos fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea.

Sin embargo, ha confirmado que "diez drones kamikaze impactaron en diez ubicaciones, mientras que los restos de los drones interceptados cayeron en cuatro puntos". "El ataque continúa, ya que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha recalcado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado el derribo de catorce drones ucranianos, entre ellos cuatro en Volgogrado y tres en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

Asimismo, ha apuntado que otros tres aparatos aéreos no tripulados han sido derribados en Rostov, a los que se suman dos en Briansk y uno en Bélgorod y Krasnodar, respectivamente, igualmente sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

El intercambio de ataques ha tenido lugar horas antes de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, viajara por sorpresa a la ciudad suiza de Davos para reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y de que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, se desplace a Moscú para mantener un encuentro con el mandatario ruso, Vladimir Putin, para abordar el proceso de paz.