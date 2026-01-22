Sheinbaum propone al Congreso mexicano acuñar tres monedas conmemorativas por Mundial 2026

Ciudad de México, 21 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso una iniciativa para acuñar tres monedas conmemorativas por el Mundial de Fútbol 2026, torneo que México albergará por tercera ocasión, junto con Estados Unidos y Canadá.

El proyecto propone un decreto para “establecer las características” de tres piezas: una moneda de oro con valor nominal de 25 pesos, una de plata de 10 pesos y una bimetálica de 20 pesos, esta última con forma dodecagonal y elementos de seguridad, de acuerdo con la documentación remitida al Legislativo.

La iniciativa plantea que las dos monedas de metales preciosos tengan fines conmemorativos y numismáticos.

“Dicho interés no solo es de carácter nacional sino mundial, lo que contribuye a generar un espacio para continuar exponiendo la enorme riqueza cultural de nuestro país", menciona el Ejecutivo en su justificación, al considerar que las monedas funcionan como “un vehículo de difusión cultural global y de reconocimiento del país”.

La moneda de oro sería circular, de 23 milímetros de diámetro, con ley mínima de 0,999 y un contenido de un cuarto de onza troy de oro puro.

La de plata tendría 40 milímetros de diámetro, ley mínima de 0,999 y contenido de una onza troy de plata pura.

En ambos casos, el anverso conservaría el escudo nacional en relieve, mientras que el reverso —con un motivo alusivo al Mundial 2026— sería determinado por el Banco de México.

El documento también prevé que el banco central publique la cotización correspondiente con base en el precio internacional del metal fino, lo que definiría su valor en pesos para efectos de canje.

La tercera pieza, de 20 pesos, sería bimetálica: con parte central de aleación tipo alpaca plateada y un anillo perimetral de bronce-aluminio.

Además de su forma dodecagonal, incorporaría imagen latente y microtexto como elementos de seguridad, y llevaría la marca de la Casa de Moneda de México.

En artículos transitorios, el proyecto establece que el Banco de México contará con 90 días naturales, a partir de la publicación del decreto, para definir los diseños de los reversos.

La acuñación podría iniciar 30 días después de que se determinen esos diseños, con posibilidad de ajustes técnicos por parte de la Casa de Moneda sin alterar las características esenciales aprobadas.

La Secretaría de Hacienda emitió una opinión de impacto presupuestario en la que concluyó que la iniciativa no generaría costos adicionales en sus programas, mientras que la Casa de Moneda también señaló que no implicaría impacto presupuestario. EFE