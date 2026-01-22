Rutte dice que mantuvo conversación "muy buena" con Trump sobre la seguridad del Ártico

Davos/Bruselas, 22 ene (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este jueves que tuvo una "muy buena discusión" con el presidente estadounidense Donald Trump el miércoles, con el que habló sobre cómo garantizar la defensa del Ártico entre aliados y cómo mantener "alejados" a Rusia y a China.

"Lo que discutimos ayer —fue una discusión muy buena— fue cómo podemos hacerlo, cómo podemos asegurarnos de que estos países (Estados Unidos, Canadá, Islandia, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega) garanticen colectivamente que el Ártico permanezca seguro y que los rusos y los chinos se mantengan al margen", dijo durante una mesa redonda organizada en el marco del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza). EFE