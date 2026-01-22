Rusia celebra normalización en Irán, pero llama a la precaución a los turistas

Moscú, 22 ene (EFE).- Rusia celebra la normalización de la situación en Irán, país sacudido durante las últimas semanas por protestas que han costado más de 3.000 vidas, pero llama a la precaución a los turistas que viajen a la nación persa, informó hoy el Ministerio de Exteriores ruso.

"Observamos con satisfacción la normalización de la situación en Irán tras los desórdenes y acciones de desobediencia a la autoridad instigadas desde el exterior", afirmó en rueda de prensa la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.

Añadió que Rusia está "en contacto permanente y estrecho con los socios iraníes" que comparten con Moscú sus valoraciones de la situación.

"Abogamos consecuentemente por la reducción de las tensiones en torno a Irán y toda la región. Llamamos insistentemente a todas las partes implicadas a abstenerse de pasos precipitados o imprudentes", sostuvo.

Señaló que "los esfuerzos de las autoridades para garantizar el orden -y lo que también es muy importante, las multitudinarias marchas de ciudadanos iraníes en apoyo al orden constitucional, la soberanía e independencia del país- hicieron fracasar los destructivos planes de desestabilización".

"Es un hecho que han tenido que reconocer muy a pesar suyo las fuerzas hostiles extranjeras que intentaron promover en la república islámica una 'revolución de color'. La sangre derramada en las calles iraníes está en su conciencia", dijo.

Recalcó la solidaridad de Rusia con el pueblo iraní y expresó las condolencias por las víctimas y el deseo de una pronta recuperación de los heridos.

No obstante, llamó a los rusos que han planificado visitar este país por diversos motivos "posponer el viaje hasta la total normalización de la situación respecto a la seguridad".

"Recomendamos a los compatriotas que se encuentran en Irán tomar medidas de precaución razonables, abstenerse de tomar fotos o vídeos de instalaciones militares o gubernamentales, cumplir al pie de la letra las exigencias de la policía y servicios de seguridad locales", zanjó.

Al menos 3.117 personas han muerto en las protestas que han sacudido Irán en las últimas semanas, según el primer balance oficial de víctimas y que organizaciones de derechos humanos en el exterior consideran que es muy superior.

Del balance total de víctimas, 2.427 son civiles y efectivos de las fuerzas de seguridad, informó la Fundación de Veteranos y Mártires de Irán en un comunicado emitido anoche por el Gobierno iraní.

La República Islámica acusa a mercenarios infiltrados apoyados por Estados Unidos e Israel de la violencia y la mayoría de muertes en las protestas, pero organizaciones de derechos humanos denuncian una brutal represión.

Así, Amnistía Internacional han denunciado una fuerte represión estatal y han calificado lo ocurrido en estas protestas de “masacre”, con efectivos de las fuerzas de seguridad disparando desde los tejados de edificios, mezquitas y comisarías contra manifestantes desarmados, así como con centros médicos desbordados por el alto número de cadáveres.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre con comerciantes de Teherán por la caída del rial y pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica y alcanzaron su momento álgido el jueves 8 de enero y el viernes 9 enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán. EFE