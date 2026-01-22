Agencias

Presidente de Israel: "El régimen de los atayolás está en una situación bastante frágil"

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó este jueves en el Foro de Davos que "el régimen de los ayatolás está en una situación bastante frágil" y que "para el pueblo iraní, el futuro solo puede estar en un cambio de régimen".

Durante un encuentro en el marco del foro económico, Herzog afirmó que su país apoya al pueblo iraní que ha salido a las calles a manifestarse contra "un régimen opresor de tortura y que encarcela y destruye miles de familias".

"El horizonte, el futuro para el pueblo iraní solo puede estar en un cambio de régimen y eso tiene que ser, al final, bajo las riendas del pueblo iraní y con el apoyo de la comunidad internacional", dijo Herzog. EFE

