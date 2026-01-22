Perú refuerza la seguridad en cárceles con sistema biométrico donado por Estados Unidos

Lima, 21 ene (EFE).- El Instituto Nacional Penitenciario de Perú (Inpe), la agencia del Gobierno encargada de controlar y administrar las cárceles peruanas, realizó la identificación de 241 internos extranjeros de la mayor prisión del país, ubicada en Lima, con un sistema biométrico avanzado proporcionado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

"Mediante un sofisticado equipo biométrico, se registraron fotografías, tatuajes, reconocimiento facial y escaneo de retina ocular, para cruzar información con otras bases de datos internacionales de personas con requisitorias o procesos pendientes con la ley", indicó el INPE en la red social X .

La Embajada de Estados Unidos en Perú informó este miércoles en un comunicado que esta actividad, que se llevó a cabo en el cárcel de Lurigancho, es una muestra de "la continua cooperación en materia de seguridad" entre Estados Unidos y Perú.

"Esta tecnología, utilizada por funcionarios peruanos, permite cruzar información biométrica con bases de datos internacionales, facilitando la identificación de personas con procesos pendientes en otras jurisdicciones y sospechosas de tener vínculos con actividades delictivas o terroristas transnacionales", indicó la embajada.

Añadió que los internos identificados provienen de diversos países y enfrentan cargos por delitos graves como robo agravado, tráfico ilícito de drogas y homicidio.

Esta operación dio como resultado coincidencias biométricas que incluían antecedentes penales en los Estados Unidos, registros en otros países del hemisferio occidental y bajo diferentes identidades.

El agregado del DHS y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE.UU. en Perú, Paul Salamon, expuso que, través de iniciativas biométricas, se ayuda "a identificar a delincuentes y terroristas transnacionales que amenazan no solo a los Estados Unidos, sino también la seguridad y la estabilidad de Perú y sus vecinos".

"Al compartir tecnología, capacitación e información, fortalecemos las capacidades de seguridad de Perú, mejoramos la cooperación regional y juntos construimos un hemisferio más seguro para todos nuestros ciudadanos", afirmó Salamon. EFE