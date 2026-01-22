Parlamento Europeo apoya presidente electo en Honduras y pide el fin de las hostilidades

Estrasburgo (Francia), 22 ene (EFE).- El Parlamento Europeo votó este jueves a favor de una resolución en la que reconocen a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras tras las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre y piden el cese de las hostilidades en el país.

"La Eurocámara muestra su preocupación por el clima de violencia e intimidación hacia la oposición y los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y exigen al gobierno hondureño frenar estas hostilidades," apuntó un comunicado del Parlamento tras el voto a mano alzada en Estrasburgo.

Además, los eurodiputados rechazaron el recuento decretado por el gobierno saliente, que consideraron "inconstitucional y un ataque a la democracia hondureña", y condenaron la violencia contra la diputada opositora Gladys López y llamaron a una investigación judicial "transparente e independiente".

El conservador Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional hondureño, quien durante su campaña electoral contó con el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles la credencial que lo confirma como presidente constitucional electo de Honduras, tras su estrecha victoria en las elecciones generales, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El nuevo mandatario electo asumirá el poder el próximo 27 de enero y sucederá a Xiomara Castro, líder del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, afirmó el pasado martes que no existe base constitucional ni legal para "reabrir procesos de conteo" una vez proclamados los vencedores de los comicios y que el decreto legislativo que ordena dicha revisión, promovido por el entonces titular del Parlamento hondureño, Luis Redondo, adolece de "un vicio constitucional insubsanable”.

La resolución del Parlamento Europeo también urge a Redondo a "no obstaculizar la toma de posesión de la nueva cámara salida de las elecciones" e insta al gobierno de Honduras "a garantizar la protección y la seguridad de las instituciones democráticas, incluido el CNE".

Desde la semana pasada, las Fuerzas Armadas hondureñas comenzaron a tomar el control de la seguridad en la sede del Parlamento, en Tegucigalpa, reforzando a la Policía Nacional, pero el dispositivo aumentó este martes con un doble cordón de militares, provistos de fusiles automáticos, que no permiten la entrada en los predios de ese poder del Estado, salvo a personal autorizado. EFE