Ministra británica de Exteriores confía en que aliados se centren en seguridad del Ártico

Londres, 22 ene (EFE).- La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, confió este jueves en que los aliados puedan centrarse en la seguridad colectiva del Ártico después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la víspera haber alcanzado con la OTAN el marco para un futuro acuerdo sobre Groenlandia.

En unas declaraciones a la cadena Sky News, Cooper habló de la crisis surgida por la insistencia del presidente de EE.UU. de anexionarse la isla del Ártico y la comunicación ayer de Trump de que trabaja con la Alianza Atlántica sobre un pacto sobre la isla.

"Espero que esto signifique que ahora estamos en una posición mucho mejor para centrarnos en los verdaderos problemas, que son nuestra seguridad colectiva en el Ártico, cómo los países de la OTAN trabajan juntos, respetando la soberanía y nuestra seguridad colectiva compartida frente a las amenazas compartidas, en particular las de Rusia", indicó la ministra.

Sobre si conocía el contenido del acuerdo al que se refería Trump, Cooper se limitó a decir que confía en que se puedan retomar conversaciones que Dinamarca y Groenlandia habían solicitado a EE.UU.

"Se trata de conversaciones muy prácticas sobre la seguridad de Groenlandia, dejando muy claro que la soberanía de Groenlandia no es negociable.", puntualizó.

La titular de la diplomacia británica hizo estas declaraciones antes de que el primer ministro británico, Keir Starmer, se reúna esta tarde con su colega danesa, Mette Frederiksen, en Chequers, la residencia de campo del jefe del Gobierno a las afueras de Londres.

El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, había anunciado la víspera en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) un acuerdo con la OTAN sobre la isla ártica "realmente fantástico": "Tenemos todo lo que queríamos". EFE