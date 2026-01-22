México y la Unión Europea revisan avance de su Acuerdo Global Modernizado

Ciudad de México, 22 ene (EFE).- El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo este jueves una reunión de trabajo con altos representantes de la Unión Europea (UE) para revisar el estado del Acuerdo Global Modernizado entre México y el bloque europeo, y reiterar el compromiso común con el multilateralismo y el respeto al Derecho Internacional.

En un mensaje publicado en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), precisó que De la Fuente se reunió con el secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior, Olof Skoog, y con el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, con quienes evaluó los avances del acuerdo que busca actualizar el marco político, comercial y de cooperación vigente entre ambas partes desde el año 2000.

Durante el encuentro, ambas delegaciones subrayaron “la importancia del respeto al Derecho Internacional y el compromiso con el multilateralismo”, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, conflictos armados y desafíos a los organismos multilaterales.

En la reunión también participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa, y el consultor jurídico de la SRE, Pablo Arrocha, según detalló la dependencia.

El Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea, cuyas negociaciones concluyeron en principio en 2020, busca ampliar y profundizar la relación bilateral en ámbitos como comercio, inversión, desarrollo sostenible, derechos humanos y cooperación política, aunque su entrada en vigor ha enfrentado retrasos derivados de procesos internos en ambas partes.

La UE es uno de los principales socios comerciales y de inversión de México, con intercambios que superan los 80.000 millones de euros anuales, además de mantener una relación estratégica en foros multilaterales y agendas globales como cambio climático, derechos humanos y gobernanza internacional. EFE