López Miras: "Murcia no va a apoyar un acuerdo con Mercosur que no tenga cláusulas que se activen de forma automática"

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha insistido este jueves que su Gobierno no va a avalar un acuerdo con Mercosur "que no tenga cláusulas de salvaguarda que se activen de forma automática", adelantando que apoyará todas las protestas de los agricultores.

Así ha reaccionado López Miras en declaraciones a los periodistas desde la Feria Internacional del Turismo (FITUR) a la paralización del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

El presidente murciano ha evitado hacer valoraciones como dirigente del PP, sino que ha insistido en que su Gobierno no va a apoyar un Mercosur que no venga reforzado por controles "muchos más estrictos" en las fronteras o que impida la competencia desleal con los agricultores murcianos y "que también impida que entren en España y en la Unión Europea productos que no tengan los requisitos sanitarios que sí se exigen a los productos que se producen en España".

"Por lo tanto, mientras que no haya un Mercosur con cláusulas de salvaguarda que se activen de forma automática y no se refuercen los controles en fronteras, voy a apoyar todas las protestas de los agricultores porque son mis protestas y son las protestas del Gobierno de la Región de Murcia", ha sentenciado.

