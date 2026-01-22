Agencias

Líbano denuncia una veintena de heridos en ataque de Israel contra Sidón, en el sur del país

Guardar

Las autoridades libanesas han denunciado este miércoles que los ataques efectuados por el Ejército israelí en la misma jornada contra Sidón y sus inmediaciones, en el sur del país, han dejado una veintena de heridos, entre los que se incluyen periodistas.

"Las incursiones del enemigo israelí en la ciudad de Qanarit, distrito de Sidón, resultaron en 19 personas heridas, incluidos periodistas", ha indicado el Ministerio de Salud en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA.

La cartera ministerial ha precisado además que cinco de las víctimas han sido hospitalizadas, dos de las cuales se encuentran en cuidados intensivos, mientras que el resto fueron atendidos por los servicios de emergencias.

El presidente libanés ha denunciado la "política de agresión sistemática" de Israel en una jornada en la que han muerto al menos dos personas en sendos bombardeos en Sidón y Bazouriyé por parte del Ejército israelí, que ha asegurado que el objetivo del ataque contra un vehículo cerca de la primera localidad era "un terrorista de Hezbolá".

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia libanés y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

50 años de la boda entre Julio Iglesias e Isabel Preysler

50 años de la boda

Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos y champanes de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz

Durante una rueda de prensa, el mandatario norteamericano advirtió que impondrá un gravamen extraordinario a productos franceses si París se rehúsa a colaborar en la organización internacional propuesta por Washington para supervisar el proceso de paz en territorio palestino

Trump amenaza con aranceles del

El oro supera por primera vez los 4.700 dólares

La cotización del metal precioso alcanza un máximo histórico tras el aumento de las compras de bancos centrales, la inestabilidad política global y la renovada disputa entre Washington y Bruselas, factores que impulsan la escalada de los valores refugio en los mercados internacionales

El oro supera por primera

Milo J despliega un talento que trasciende géneros en el Roig Arena

Ante un público entregado, el cantante argentino ha conquistado el recinto valenciano con un extenso repertorio de sonidos y emociones, logrando una conexión única gracias a su autenticidad y un espectáculo que desafía etiquetas musicales convencionales

Milo J despliega un talento

3-0. Santa Fe somete al Junior y gana el primer título del año en Colombia

Infobae