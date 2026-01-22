Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona serán el 15 de marzo

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha anunciado este jueves que las elecciones a la presidencia del club se celebrarán el próximo domingo 15 de marzo, una fecha acordada en la reunión de la Junta Directiva celebrada este mismo día.

"En reunión de la Junta Directiva del FC Barcelona, hemos acordado que el próximo 15 de marzo celebraremos elecciones a la presidencia del FC Barcelona", ha explicado Laporta en declaraciones a los medios del club.

El máximo dirigente blaugrana ha justificado la elección de la fecha al considerar que es la más adecuada para el día a día de la entidad. "Hemos elegido esta fecha porque pensamos que para el funcionamiento ordinario del club, sobre todo a nivel institucional y también, por supuesto, a nivel deportivo, es la fecha más apropiada", ha señalado.

Laporta se ha mostrado convencido de que el proceso electoral se desarrollará con normalidad y con una alta implicación de los socios. "Estamos convencidos de que serán unas elecciones modélicas, con una gran participación y una fiesta del barcelonismo", ha concluido.