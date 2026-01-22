Agencias

Las autoridades de Gaza denuncian más de 475 muertos en ataques de Israel pese al alto el fuego en la Franja

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este jueves en más de 475 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró el alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave, incluidos once durante las últimas 48 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en sus redes sociales que desde el 10 de octubre de 2025 se han confirmado 477 muertos y 1.301 heridos, mientras que los equipos de búsqueda y rescate han recuperado 713 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Así, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han registrado 71.562 "mártires" y 171.379 heridos, si bien se teme que la cifra sea superior, dado que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".

Hamás ha acusado a Israel de violar el alto el fuego en decenas de ocasiones por sus bombardeos y ataques contra palestinos a pesar del acuerdo, si bien las autoridades israelíes argumentan que actúan contra "terroristas" que suponen "amenazas" para sus tropas, desplegadas en la 'línea amarilla', que cubre el 53% del territorio del enclave palestino.

