Agencias

La Policía alemana detiene a tres activistas que querían dañar el avión privado de Merz

Guardar

Berlín, 22 ene (EFE).- La policía de Alemania detuvo en la noche del miércoles a este jueves a tres personas, descritas por las autoridades como activistas climáticos, en el aeródromo de Arnsberg-Menden, en el oeste alemán, por ser sospechosas de querer dañar el avión privado del canciller germano, Friedrich Merz.

Según informaron en un comunicado conjunto la Fiscalía de Arnsberg y la policía de esa localidad, los agentes detuvieron a tres personas, dos mujeres y un hombre, de 23, 56 y 28 años, respectivamente, que habían entrado ilegalmente en el aeródromo donde se encuentra estacionado el avión privado del canciller.

Los detenidos son todos de nacionalidad alemana y se identifican con "el espectro de los activistas climáticos" y "cabe suponer que tenían la intención de dañar un avión actualmente estacionado, propiedad del canciller federal", según el comunicado.

La detención se produjo una vez los agentes decidieron inspeccionar el aeródromo después de que una persona, conocida ya por las autoridades por delitos con motivación política, revelase durante un control de tráfico que estaba buscando infraestructura.

Friedrich Merz es piloto amateur y tiene un avión modelo Diamond DA62, una aeronave ligera bimotor de la firma austriaca Diamond Aircraft. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Real Madrid prepara visita del Villarreal con Asencio disponible y la vuelta de Brahim

Infobae

Detienen en Chequia a un sospechoso de trabajar para los servicios de inteligencia chinos

Infobae

Comienza la reunión entre Trump y Zelenski en Davos

Infobae

Israel demuele la sede en Jerusalén Este de la UNRWA, que habla de "ataque sin precedentes"

El organismo criticó que la medida representa “un nuevo nivel de desafío abierto y deliberado al Derecho Internacional”, mientras que funcionarios israelíes sostienen que la destrucción cumple con la legislación nacional tras acusaciones contra la UNRWA

Israel demuele la sede en

El pívot polaco Olek Balcerowski amplía su contrato dos temporadas más

Infobae