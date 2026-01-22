Agencias

La Eurocámara pide respeto a resultados electorales en Honduras y reconoce a Asfura como presidente electo

Guardar

El Parlamento Europeo ha pedido respeto a los resultados electorales en Honduras, reconociendo a Nasry Asfura como presidente electo del país, en medio de las tensiones por las denuncias de fraude electoral y cuando la presidenta, Xiomara Castro, pide un nuevo recuento de "todos los votos".

En una resolución, los eurodiputados reconocen a Asfura como presidente electo y reclaman el fin de las hostilidades contra la oposición y el Consejo Nacional Electoral, reclamando a las autoridades hondureñas "respetar la voluntad de su pueblo".

La Eurocámara rechaza el recuento decretado por el gobierno saliente de Castro y afean la maniobra "inconstitucional" que supone "un ataque a la democracia hondureña".

Igualmente, denuncian el clima de violencia e intimidación hacia la oposición y los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de la polémica por los parones en el recuento y la proclamación de unos resultados que dieron la victoria por la mínima a Asfura, candidato al que apoyo públicamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los parlamentarios urgen a todas las partes a evitar "la retórica incendiaria y la violencia política", llamando a preservar la estabilidad y responder a los problemas a los que se enfrenta el pueblo hondureño.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Kallas dice que "ninguna amenaza ni arancel" cambiará que "Groenlandia pertenece a su gente"

La Unión Europea respalda a los habitantes de la isla ante presiones de Washington, advirtiendo que la región no se negocia y enfatiza el compromiso con el respeto a la autodeterminación y la legalidad internacional en el Ártico

Kallas dice que "ninguna amenaza

El Parlamento de Australia aprueba nuevas leyes sobre armas y delitos de odio tras el atentado de Bondi

Tras la masacre en la playa de Bondi durante Janucá, la cámara legislativa australiana endurece sanciones relacionadas con discriminación y porte ilegal, respondiendo a las demandas de familiares, mientras el primer ministro insta a erradicar armas peligrosas

El Parlamento de Australia aprueba

(Previa) Levante afronta al Elche en el derbi de la Comunitat por eludir el descenso

(Previa) Levante afronta al Elche

Hamás tilda de "injustas" las sanciones de EEUU a seis organizaciones humanitarias de Gaza

Hamás tilda de "injustas" las

Irene Paredes: "Al equipo le gusta tener esa presión de ganar todo"

La defensora enfatizó la importancia de enfocar cada instancia como una final, describiendo la exigencia de la Supercopa como una motivación para continuar la dinámica ganadora del conjunto catalán, que apunta a imponerse nuevamente en todas las competencias

Irene Paredes: "Al equipo le