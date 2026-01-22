La comisión que investiga el accidente de Adamuz denunció "la falta de cultura de seguridad" en el sector

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que es el organismo encargado de la investigación del accidente ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), denunció el año pasado "la falta de cultura de seguridad" en el sector, tras constatar que, en un incidente ocurrido el día de la dana de 2024, se tomaron decisiones "arbitrarias y sin respaldo procedimental".

En su última memoria anual, consultada por Europa Press y en la que se resumen las incidencias ferroviarias ocurridas en 2024, la CIAF analizó un descarrilamiento del tren AVE 2123 de Renfe en la línea entre Madrid y Andalucía, en concreto en el municipio de Álora (Málaga).

Se trata de una incidencia ocurrida el 29 de octubre de 2024, el día de la dana que afectó principalmente a Valencia, cuando a las 12.08 horas un desprendimiento de tierras fruto de las lluvias invadió las vías y provocó el descarrilamiento de ese tren en el punto kilométrico 124, aunque sin producir daños personales.

Ese día, Adif notificó a las 13.07 horas el incidente: "Por una incidencia provocada por las intensas lluvias, un tren de alta velocidad Málaga-Madrid ha sufrido la salida de la vía de un bogie de la cabina delantera a su paso por Álora. No hay daños personales. Los viajeros serán transbordados a otra composición enviada desde Málaga".

Sin embargo, la investigación independiente de la CIAF descubrió que el tren que pasó justo antes de ese, otro AVE de Renfe que hacía el trayecto Málaga-Madrid, había avisado de la presencia de un bache en ese punto kilométrico.

El responsable de circulación, tras consultar con el maquinista, adoptó la decisión de limitar la velocidad en ese punto a 200 kilómetros por hora, una medida que no consiguió evitar que el siguiente tren descarrilase, ya que el bache se acrecentó por la acumulación de más tierras.

"El pleno de la CIAF señala la falta de cultura de seguridad evidenciada por la decisión de, sin verificar la causa del bache, sino simplemente reduciendo la velocidad de paso de una forma arbitraria, sin respaldo procedimental, y a un nivel (200 km/h) aún demasiado elevado para poder comprobar con seguridad qué es lo que sucede en la vía", advierten los investigadores.

OTRO DESCARRILAMIENTO EN CÁCERES

El informe de la CIAF también recoge otro descarrilamiento en 2024, en ese caso en Cáceres, en un punto de la red en el que ya había descarrilado otro tren en 2023 y en el que se constataron defectos en la vía, con parámetros "fuera de tolerancia".

"El pleno de la CIAF pone de manifiesto la necesidad de efectuar la reparación de los defectos en la vía, de manera que se elimine el riesgo de descarrilamiento por esta causa, y en cualquier caso, la adopción de medidas de gestión que eviten o mitiguen el riesgo", recomienda la comisión.

También instó a Adif a exigir, en las licitaciones que publica para contratar a empresas privadas las tareas de mantenimiento, que se establezcan condiciones y requisitos específicos de seguridad y sus mecanismos de supervisión, así como garantizar la coordinación con otros contratistas y con el resto de la organización de Adif, lo que motivó la adopción de tres medidas en esta empresa pública.

CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

La memoria también recoge el grado de cumplimiento por parte de los diferentes actores del sector de las recomendaciones que realiza cada año la CIAF.

De las 8 recomendaciones que hizo en 2018, a junio de 2024 solo se habían cumplido 4. Otro año con bajo cumplimiento es 2021, cuando se instó a tomar 23 medidas y solo se han cumplido 4, el 17%. Esto no significa que no se hayan tomado las medidas pertinentes, sino que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) todavía no había notificado su cumplimiento.