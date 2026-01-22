Jueves, 22 de enero de 2026 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 22 ene (EFE).-

Bruselas.- Los líderes de la Unión Europea celebran una cumbre extraordinaria para analizar la situación creada tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un "preacuerdo" con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acerca de Groenlandia -cuyos detalles se desconocen- y una suspensión de su amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.

(foto)(vídeo)(audio)

Bruselas.- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, defenderá la plena integridad territorial de Dinamarca en la reunión de los Veintisiete que aborda las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Groenlandia, y ante las que asegura que, si invadiera este territorio, sería la "carta de defunción" de la OTAN.

(foto)(vídeo)(directo)

Davos.- El presidente de EE. UU., Donald Trump, prevé reunirse en los márgenes del Foro Económico de Davos con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha asegurado que los documentos sobre las garantías de seguridad y un acuerdo económico y de recuperación están prácticamente listos para ser firmados.

(foto)(vídeo)

Davos .- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preside este jueves en el Foro de Davos la ceremonia de puesta en marcha de la Junta de la Paz, un organismo internacional concebido inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, pero que el líder republicano pretende ampliar a otros conflictos.

(foto)(vídeo)(audio)

Davos.- El Presidente de Paraguay y presidente pro témpore del Mercosur, Santiago Peña, ofrecerá un briefing sobre el impacto estratégico del acuerdo con la UE, que ha quedado bloqueado tras la decisión del Parlamento Europeo de esperar una sentencia del Tribunal de Justicia sobre su idoneidad.

(foto)(vídeo)

Davos.- El canciller alemán Friedrich Merz, ofrece una alocución a los participantes en el Foro Económico Mundial de Davos.

(foto)(vídeo)

Davos.- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, participa en un debate sobre el reajuste del nuevo orden mundial y las transformaciones del escenario geopolítico internacional, en el Foro Económico Mundial de Davos.

(foto)(vídeo)

Davos.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encabeza en el Foro Económico Mundial de Davos el acto de lanzamiento del Mundial de Fútbol de 2026, una edición histórica que se celebrará por primera vez en tres países —Canadá, México y Estados Unidos— y reunirá a 48 selecciones.

(foto)(vídeo)

Davos.- El gobernador de California, Gavin Newsom, una de las voces más firmes en EE. UU. en contra del actual presidente Donald Trump, participa este jueves en el Foro de Davos.

(foto)(vídeo)

Davos.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, ofrece una alocución a los participantes en el Foro Económico Mundial de Davos.

(foto)(vídeo)

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en el Kremlin al emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar el plan de paz estadounidense para Ucrania a la vista de los últimos cambios introducidos por Kiev y sus aliados europeos.

(foto)(vídeo)

Caracas.- Médicos venezolanos marchan en Caracas para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, luego de ser capturados por tropas militares estadounidenses tras un ataque a Caracas y tres regiones cercanas.

(foto)(vídeo)

Tel Aviv.- El sofoco de las protestas multitudinarias en Irán y la amenaza de un ataque en suelo israelí en respuesta a una potencial operación militar estadounidense ocupan los titulares israelíes, pero la comunidad de judíos iraníes, cuyo número conforma alrededor del 2,5 % de la población de Israel, sigue depositando esperanzas en que el Régimen sea derrocado.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- Demócratas lanzan el 'ICE Dashboard', un sitio web para documentar abusos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), y elevan la presión para recortar los fondos de esta agencia de EE.UU. ante las denuncias del uso excesivo de la fuerza, cuenta en una entrevista con EFE Ro Khanna, uno de los líderes progresistas del Congreso.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- Las cárceles en Guatemala, en el ojo del huracán en el país centroamericano, se han convertido desde hace décadas en el centro de mando de las pandillas que operan en el territorio, organizando tras las rejas el millonario 'negocio' de las extorsiones a comerciantes, que les permite vivir con grandes privilegios.

(foto)(vídeo)

Karachi (Pakistán).- Las autoridades de Pakistán elevaron este jueves a 60 el número de víctimas mortales tras el incendio que arrasó el pasado fin de semana un centro comercial en la ciudad portuaria de Karachi, mientras los equipos de rescate continúan recuperando cadáveres de entre los escombros donde todavía permanecen 88 personas desaparecidas.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- Los nuevos expertos de la Comisión de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos -que el pasado año determinó que Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza- son presentados en rueda de prensa.

(vídeo)

Lisboa.- La borrasca Ingrid llega a Portugal con un pronóstico de lluvias intensas, nieve y olas que podrían llegar a los 15 metros y que afectará también a España.

(foto)(vídeo)

Hong Kong.- Un tribunal de Hong Kong inició este jueves el juicio por incitación a la subversión contra los tres líderes de la ya disuelta Alianza en Apoyo a los Movimientos Demócráticos y Patrióticos de China, la organización que hasta hace unos años convocaba las vigilias en recuerdo de la masacre de Tiananmen de 1989, en otro ejemplo más de aniquilación de libertades en la excolonia británica.

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- Presentan en Honduras un nuevo Censo Agropecuario Nacional, una herramienta que permitirá conocer los recursos con los que dispone el país, principalmente la disponibilidad de tierras para la producción agrícola.

(foto)(vídeo)

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, avanzó un 0,87 % este jueves y superó brevemente durante la sesión la barrera de las 5.000 unidades por primera vez, gracias al aparente alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia.

(foto)(vídeo)

Manila.- Una coalición de formaciones de izquierda entregó este jueves al Parlamento de Filipinas una petición para impulsar una moción de destitución contra el presidente, Ferdinand Marcos, al acusarlo traicionar la confianza pública en relación al manejo de los fondos millonarios para el control de inundaciones.

(foto)(vídeo)

Leópolis (Ucrania).- Las viejas estufas de azulejos, usadas durante décadas con fines decorativos, han recuperado su papel de calentar los apartamentos en Leópolis, donde los habitantes se calientan con leña en medio de los masivos cortes de luz causados por los ataques rusos y con temperaturas bajo cero.

(foto)(vídeo)

París.- La presentación de la española Camperlab protagoniza la tercera jornada de la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.).- La Academia de Cine de Hollywood anuncia los nominados para la 98ª edición de los Óscar que se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026, en Los Ángeles, con 'Una batalla tras otra' y 'Hamnet' como las películas más destacadas tras su triunfo en los Globos de Oro.

(foto)(vídeo)(audio)(directo)

Los Ángeles (EE.UU.).- El productor musical Jimmy Humilde, figura clave del regional urbano, rinde tributo a los corridos en 'Clika' un manifiesto cultural que reivindica la identidad cultural de una generación que crece entre México y Estados Unidos.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- La escultora peruana Grimanesa Amorós inaugura una muestra de luces LED y material reflectante en los grandes almacenes Printemps, en Wall Street.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- El servicio de transporte de pasajeros autónomo de Waymo, de Alphabet (Google), llega este jueves a Miami como parte de su plan de expansión para este año en una veintena de ciudades de Estados Unidos, entre ellas Orlando, en el centro de Florida.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- El Museo Americano de Historia Natural presenta “Grains of Change”, una jornada temática sobre el arroz como eje histórico para los países de Asia Oriental que contará con charlas acerca de su papel en la biodiversidad, demostraciones en directo de cómo hacer mochis y juegos de mesa tradicionales.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La artista mexicana Azalea Balam, creadora del ‘nahuapop’ y ‘mayapop’, habla con EFE sobre su música inspirada en las raíces prehispánicas del país y el k-pop.

(foto)(vídeo)

cdp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.