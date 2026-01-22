Agencias

Hallan los cuerpos de los 3 desaparecidos en una avalancha en el monte Tubkal en Marruecos

Rabat, 22 ene (EFE).- Efectivos del Ejército marroquí localizaron los cuerpos de tres personas que habían desaparecido tras una avalancha ocurrida el pasado domingo en el monte Tubkal, en el centro de Marruecos.

Las operaciones de búsqueda y rescate de los cadáveres, de dos visitantes marroquíes y su guía, se iniciaron inmediatamente después de reportarse la desaparición de las tres personas, informaron anoche las Fuerzas Armadas Reales (FAR) en su cuenta en Facebook.

Según la misma fuente, el operativo de rescate logró despejar los caminos que conducían al lugar de la avalancha y localizar las víctimas pese a "las duras condiciones meteorológicas" y "la dificultad del terreno".

"El rescate se realizó por parte de miembros del 1.er Batallón de Cazadores del Atlas, un cuerpo especializado en el rescate en montañas equipado con sistemas de detección de víctimas de avalanchas.

"Estas operaciones se realizaron en estrecha coordinación con las autoridades locales, la Gendarmería Real y Protección Civil", señaló la misma fuente.

Según informaron las autoridades locales el pasado domingo, las tres víctimas formaban parte de un grupo de turistas acompañados por dos guías que habían pasado la noche en un refugio en la región de Tubkal, antes de emprender camino por la montaña hacia el centro de Imlil.

Añadieron que el resto de los miembros del grupo pudo regresar sano y salvo al mismo refugio.

El monte Tubkal, de unos 4.167 metros de altura, es considerado uno de los más altos de Marruecos y recibe cada año un gran número de montañeros y visitantes marroquíes y extranjeros. EFE

