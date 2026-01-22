Haití registró más de 8.100 asesinatos entre enero y noviembre de 2025, según la ONU

Puerto Príncipe, 21 ene (EFE).- Más de 8.100 asesinatos se cometieron en Haití entre enero y noviembre de 2025, una cifra que se estima por debajo de la realidad, debido al acceso limitado a las zonas controladas por las bandas, según un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) publicado este miércoles.

La violencia armada en Haití, sumido desde hace años en una severa crisis, se ha intensificado en las zonas urbanas y periurbanas, donde las bandas utilizan armas de gran calibre y llevan a cabo ataques coordinados en varios frentes, destacó el documento.

A la vez, recordó que en 2025 la expansión de las bandas más allá de la región metropolitana de Puerto Príncipe (departamento del Oeste) siguió debilitando la autoridad del Estado y perturbando las rutas humanitarias y comerciales.

Entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2025, Haití registró 1.991 víctimas de homicidios, entre ellas 142 mujeres, 12 niñas y 44 niños, lo que supone un descenso del 6,2 % con respecto al trimestre anterior.

Ante esta situación, la Policía Nacional de Haití, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Haití y, en algunos casos, de las tropas internacionales bajo la Fuerza de Represión de Pandillas, intensificó las operaciones contra las bandas criminales en el área metropolitana de Puerto Príncipe y en algunas partes de Artibonite, lo que permitió la reapertura de varias carreteras importantes, según el documento.

Sin embargo, los homicidios han aumentado considerablemente fuera de la capital, especialmente en los departamentos de Artibonite y Centro, donde se registraron 1.916 homicidios entre enero y noviembre de 2025, frente a los 1.050 del mismo periodo de 2024.

"La violencia de las bandas siguió siendo generalizada. Los homicidios voluntarios se dirigieron contra personas sospechosas de cooperar con la policía o de resistirse al control de las bandas, mientras que la violencia sexual, principalmente contra mujeres y niñas, se utilizó como táctica punitiva", prosiguió la oficina de la ONU en Haití.

Las bandas siguieron cometiendo secuestros para obtener rescates, extorsiones y destrucción de bienes, lo que dificulta el acceso a servicios esenciales, como la atención sanitaria y la educación, y agrava la inseguridad alimentaria y las dificultades económicas.

Según la ONU, también hay informes que indican un aumento de la trata de niños, que siguen siendo utilizados por las bandas en múltiples funciones, incluidos ataques violentos.

Para el representante especial del secretario general en Haití, Carlos Ruiz Massieu, en este comienzo de año hay grandes expectativas de que se logren avances tangibles en el ámbito político y de la seguridad en Haití para llevar a cabo la transición.

Para lograrlo, es necesario asumir las responsabilidades políticas, proseguir los esfuerzos en materia de seguridad y mantener un compromiso internacional específico y coherente, según señaló durante la presentación del informe ante el Consejo de Seguridad este miércoles.

"Es imperativo que los actores nacionales se esfuercen por contener la fragmentación política, dejar de lado sus diferencias, preservar la continuidad institucional y centrarse en la organización de las elecciones. Seamos claros: el país no tiene más tiempo que perder en luchas internas prolongadas", afirmó Ruiz Massieu.

La situación exige, añadió, que las autoridades, las instituciones estatales, los partidos políticos, la sociedad civil, el sector privado y los líderes religiosos y comunitarios den prioridad al interés nacional y actúen con responsabilidad y moderación.

Aproximadamente 6,4 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Haití, lo que sitúa al país entre los más afectados de la región en términos humanitarios.

"El período que se avecina es crucial para Haití. La gestión del calendario político, el apoyo a los aún frágiles esfuerzos de estabilización y la respuesta a las persistentes necesidades humanitarias determinarán directamente la capacidad del país para avanzar hacia unas elecciones creíbles y un retorno gradual al funcionamiento normal de las instituciones", según Ruiz Massieu. EFE