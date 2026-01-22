Gianni Infantino: "El fútbol es el deporte más democrático y con el Mundial unimos al mundo"

Las solicitudes de boletos para la Copa del Mundo de 2026 ya superan los 500 millones en apenas cuatro semanas, según estimaciones divulgadas durante el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza. De acuerdo con información consignada por la Organización Mundial del Comercio y replicada por la FIFA, esta cifra representa una marca nunca antes registrada en la historia de los torneos globales de fútbol, lo que evidencia un nivel de expectativa y demanda sin precedentes. En este contexto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, delineó los alcances del evento que se desarrollará este verano del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, describiéndolo como una cita que buscará unir a la comunidad global con un impacto económico, mediático y deportivo considerado histórico.

Según detalló el medio, Infantino afirmó durante su intervención en Davos que el impacto financiero de la Copa del Mundo 2026 podría aproximarse a los 70.000 millones de euros. Declaró también que el torneo generará aproximadamente 825.000 empleos a tiempo completo, con una suma superior a los 20.000 millones de euros en salarios, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Organización Mundial del Comercio. Este volumen de empleo se relaciona con la infraestructura, servicios y actividades asociadas a la organización y realización del evento en las 16 ciudades sede. Infantino remarcó que el Mundial transcurrirá en una edición ampliada, con la participación de 48 selecciones nacionales, abarcando lo que representa un cuarto de los países del mundo.

De acuerdo con los datos reportados por la FIFA, el torneo constará de 104 partidos, una cantidad que el directivo comparó con el Super Bowl en términos de repercusión mediática mundial: “Los 104 partidos del Mundial serán como 104 Superbowls”, manifestó. Asimismo, anticipó que la suma de espectadores en los estadios alcanzará los 7 millones, mientras que las audiencias globales podrían superar los 6 billones de personas durante el desarrollo completo del campeonato.

El medio consignó la declaración de Infantino respecto al papel social del fútbol durante el anuncio: “El fútbol es el deporte más democrático, y unimos al mundo. Unimos al mundo con el Mundial. Y esta Copa del Mundo será realmente especial”. Sostuvo, además, que la FIFA cuenta actualmente con 211 países miembros, una cifra superior a la de la Organización de las Naciones Unidas, y dio cuenta del alcance global del evento, al mencionar la diversidad de las sedes y las selecciones participantes.

En ese mismo contexto, Infantino abordó el valor simbólico y social del Mundial, recordando que, tras la clasificación de alguna selección a la fase final, algunos jefes de Estado han comentado que “por lo menos tengo paz en mi país y no hay guerras civiles hasta junio, cuando comienza el Mundial”. Estas palabras, reportadas por la FIFA, refieren al rol que el evento internacional desempeña como factor de cohesión y distracción en naciones atravesadas por conflictos internos.

El dirigente del fútbol mundial también evocó el desarrollo del Mundial celebrado en Catar en 2022, una cita que, reconoció, recibió numerosas críticas en la etapa previa. No obstante, aseguró que “cuando el balón comenzó a girar, la magia comenzó. Fue una maravillosa Copa del Mundo. No tuvimos casi ningún incidente. Fue una celebración, fue una fiesta, y la próxima en Estados Unidos, Canadá y México será exactamente lo mismo”, puntualizó según informó la FIFA.

Sobre la demanda de boletos para la edición de 2026, Infantino subrayó que las cifras anunciadas ya superan cualquier registro previo en los casi 100 años de historia del torneo. “En casi 100 años de historia del Mundial, FIFA vendió alrededor de 50 millones de entradas en total. Ahora, para este Mundial tenemos la solicitud de 1000 años de Mundiales. Esto es único, es increíble, y muestra realmente que la gente tiene confianza en la organización, probablemente también en FIFA”, aseguró el presidente del organismo rector, de acuerdo con las declaraciones recogidas por la FIFA y los datos difundidos durante el Foro Económico Mundial.

Al abordar los preparativos logísticos y ceremoniales, Infantino mencionó que la final del campeonato se llevará a cabo el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium. Indicó que tanto él como el presidente de Estados Unidos entregarán el trofeo al seleccionado ganador, en lo que representa un acto protocolar de alto perfil internacional, según se desprende del informe de la FIFA, aunque evitó aludir directamente a Donald Trump al referirse al asunto.

En su discurso, Infantino hizo énfasis en la importancia del fútbol como generador de integración social y como motor económico a nivel global, según publicó la FIFA. Remarcó que la magnitud de la próxima Copa del Mundo no radica solo en la cantidad de partidos y naciones involucradas, sino también en el volumen sin precedentes de interés de los fanáticos que buscan asistir y participar en el evento. El directivo relacionó estos datos con el reconocimiento internacional hacia la organización y la confianza depositada en la FIFA para realizar torneos seguros y exitosos.

El informe de la FIFA y la Organización Mundial del Comercio refuerza la apuesta por el crecimiento exponencial del evento, al presentar predicciones de creación de empleos y de ingresos vinculados no solo a la venta de boletos, sino también a la actividad creciente en sectores asociados tales como turismo, logística, comercio y servicios. A lo largo de su intervención en Davos, Infantino reiteró la intención de utilizar el Mundial como un espacio para la unidad internacional, señalando la capacidad del fútbol para “cambiar el espíritu, no solo de la gente, sino de los países”.

Con el proyecto de una Copa del Mundo ampliada que abarcará 16 ciudades en tres países y congregará a selecciones de todos los continentes, la FIFA y sus socios buscan establecer nuevos estándares en términos de impacto mediático, económico y de alcance social. Según las cifras aportadas durante la presentación en el Foro Económico Mundial, las marcas anunciadas para esta edición evidencian una proyección de crecimiento para el evento deportivo más seguido a nivel internacional.